Ander Herrera, a un paso de Boca: su entusiasmada confesión a un hincha en Bilbao: "Si ya no puedo ni..."

Ander Herrera está a nada de ponerse la camiseta de Boca. Después de rescindir su contrato con el Athletic Club Bilbao, el mediocampista español confesó que su llegada al Xeneize está casi cerrada. "Lo que está en mis manos ya está hecho, ahora queda alguna cosita que veremos", le dijo a un hincha que lo esperó a la salida del entrenamiento en Lezama, que luego diario Olé publicó como especial para ese medio.

La confesión de Ander Herrera

El jugador no escondió su emoción y ansiedad por ponerse la camiseta y salir a jugar un partido en la mítica Bombonera. "Si ya no puedo ni dormir imaginándolo", soltó durante la charla que mantuvo con el hincha desde arriba de su vehículo mientras firmaba un autógrafo. Esas escuetas palabras bastaron para desatar la locura de los hinchas en redes sociales.

Con 35 años y un currículum que incluye al Manchester United y el PSG, Herrera sería el quinto refuerzo del equipo para este año cargado de competencias. El Xeneize lo sumaría a un plantel que ya incorporó a Carlos Palacios, Ayrton Costa, Alan Velasco y Rodrigo Battaglia.

Ander Herrera no solo aporta experiencia internacional, sino también la personalidad que se necesita para jugar en un club que siempre exige. El volante llega con una historia de admiración por el club de La Ribera. En varias ocasiones confesó su fascinación por el Xeneize. "Mi papá viajaba mucho a Argentina y siempre me hablaba de Boca. Yo me quedaba horas viendo partidos por televisión", contó alguna vez. Ahora, esa admiración está a punto de convertirse en realidad.

"Abrazo bostero, 21, AH", fue el mensaje que le escribió Ander Herrera a un hincha de Boca en España.

Los hinchas, mientras tanto, ya lo imaginan en el mediocampo del equipo, en un año donde Boca quiere recuperar protagonismo en el torneo local, la Copa Argentina y, sobre todo, en su regreso a la Copa Libertadores y el Mundial de Clubes. Ander todavía no llegó, pero con sus declaraciones ya está generando ilusión en el pueblo xeneize.