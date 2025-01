La respuesta de Jannik Sinner a las acusaciones de Nick Kyrgios sobre el doping positivo

El tenista italiano Jannik Sinner realizó su descargo en contra de las polémicas declaraciones del australiano Nick Kyrgios. "En mi mente sé exactamente lo que pasó. No he hecho nada malo. Por eso sigo aquí. Por eso sigo jugando. No quiero responder a lo que dijo Nick (Kyrgios) o a lo que dicen otros jugadores”, respondió Sinner.

El número uno del Ranking ATP cerró sus dichos con un mensaje reflexivo sobre su entorno: “Creo que lo más importante es tener a mi alrededor a gente en la que pueda confiar, que sepa exactamente lo que pasó. Eso es todo”.

A pesar de transmitir un mensaje liviano sobre la situación del control de dopaje positivo, Sinner se encargó de limpiar su imagen ante las semejantes opiniones que lanzó Kyrgios en los medios de comunicación. Sin embargo, hasta el momento, el italiano no pudo demostrar su inocencia en esta compleja situación. Por este motivo, se encuentra en el centro de la polémica del mundo del tenis.

"No he hecho nada malo. Por eso sigo aquí. Por eso sigo jugando", se defendió el defensor de la corona en el Abierto de Australia.

¿Qué dijo Kyrgios sobre el doping positivo de Sinner?

Tras la difusión de la sorprendente noticia del control positivo de dopaje, el australiano salió a opinar del tema y no se guardó ni una sola palabra de su opinión. "Yo puedo perder los nervios, tirar la raqueta, pero eso no tiene nada que ver con hacer trampa y tomar productos que mejoren el rendimiento”, manifestó Nick Kyrgios en conferencia de prensa.

En el mismo dialogo con la prensa, el Demonio de Tasmania cerró sus dichos con una fuerte acusación: “Dio positivo dos veces en diferentes momentos. Si no había hecho nada malo, ¿por qué le quitaron las bonificaciones y los puntos ATP? Claramente sintieron que algo malo había sucedido", concluyó.

Fuente: NA