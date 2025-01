A la espera de Noppert, San Lorenzo va en busca de dos futbolistas que juegan en el exterior

El mercado de pases de San Lorenzo se caracteriza por ser muy austero. Debido a la crisis institucional y económica que atraviesa el club, solo han podido incorporar hasta el momento a Emanuel Cecchini. Sin embargo, en los últimos días trascendió la noticia de que Andrés Noppert, arquero de la Selección de los Países Bajos en el Mundial de 2022 y protagonista en la Batalla de Lusail, fue ofrecido al conjunto azulgrana tras finalizar su vínculo con el SC Heerenveen, y está todo encaminado para su llegada al país.

No obstante, Miguel Ángel Russo aún no le ha dado el visto bueno a la incorporación de Noppert. El entrenador le solicitó a la dirigencia que realice un último esfuerzo por Washington Aguerre, el arquero uruguayo que acaba de finalizar su paso por Peñarol. El principal obstáculo para su llegada son las altas pretensiones económicas del jugador, algo que el club no puede permitirse, por lo que Noppert podría terminar siendo el próximo refuerzo del club.

Aparte del neerlandés, el conjunto azulgrana tiene en mente a dos futbolistas para reforzar el plantel de cara a una temporada exigente, en la que afrontarán tres competencias: los Torneos Apertura y Clausura y la Copa Argentina. El primer objetivo de la CD es Juan Fernando Alfaro, mediocampista de 25 años que llega de su último paso por Nacional de Paraguay, posible rival de Boca en la Fase 2 de la Copa Libertadores. Alfaro no ocuparía cupo de extranjero y sería una buena alternativa para reforzar el mediocampo, sector que Russo ha señalado como una de sus prioridades.

Los dos futbolistas apuntados por San Lorenzo. (Foto: Archivo)

El otro jugador en carpeta es Gastón González, extremo derecho formado en Unión de Santa Fe y con reciente paso por Nacional de Uruguay y Orlando City. Tras dos temporadas en la MLS, el futbolista se marchó con el pase en su poder, por lo que San Lorenzo deberá negociar directamente con él y su representante. Sin embargo, ambos casos siguen siendo solo sondeos, sin negociaciones formales en curso. No obstante, es posible que en los próximos días haya novedades sobre estos dos jugadores.

Por último, Luciano Lollo, campeón de la Copa de la Liga y el Trofeo de Campeones con Estudiantes, fue ofrecido al Ciclón. Para Miguel Russo, su llegada sería interesante debido a su experiencia y liderazgo dentro del vestuario. Sin embargo, desde la dirigencia no están buscando incorporar defensores centrales en este momento, por lo que, a menos que algún jugador se vaya, no es una prioridad.