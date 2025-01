Fonseca se emocionó al hablar de su salida de River y elogió a Marcelo Gallardo: "Los momentos más lindos los viví con..."

River sufrió su tercera baja en el mercado de pases. El pasado viernes, el club de Núñez confirmó la salida de Nicolás Fonseca, quien fue vendido al León de México por 2 millones de dólares a cambio del 60% de su pase. De esta manera, el mediocampista de 26 años, que ya figuraba como uno de los posibles jugadores a dejar el club en este mercado de transferencias, continuará su carrera en el conjunto mexicano y firmará un contrato por tres años, con la opción de extenderlo por un año adicional.

En un principio, parecía que Fonseca seguiría su carrera en el Red Bull Bragantino de Brasil, equipo que había presentado una oferta y con el que las negociaciones para su incorporación estaban bastante avanzadas. Sin embargo, tras la lesión de su lateral Nathan Mendes, el club brasileño cambió su enfoque en el mercado y abandonó la idea de fichar al ítalo-uruguayo.

Fonseca se emocionó al hablar tras su salida de River

Con la confirmación de su venta al León, el jugador se despidió del plantel, que se encuentra realizando la pretemporada en San Martín de los Andes, y emprendió el viaje hacia el Aeropuerto de Ezeiza y en las próximas horas viajará a México para realizarse la revisión médica. En diálogo con ESPN, el jugador de la selección uruguaya se mostró emocionado al reflexionar sobre su paso por el Millonario: "Fue muy especial. Quiero agradecer a todos, a la gente que confió en mí y me permitió cumplir el sueño de jugar en un club grande. Disputé la Copa Libertadores, gané un Superclásico y fui convocado a la selección. Cumplí muchos sueños y siempre llevaré en el corazón los momentos vividos este año. Ahora me siento tranquilo y feliz, porque sé que di todo por este club y ahora me toca dar un paso al costado".

"Venía de un club con 2.000 personas en el estadio. Cuando llegas a un club grande, la exigencia es diferente. Es normal, es parte del proceso. Uno tiene que aprender a convivir con eso. Creo que, en algunos momentos, pude revertir la situación, pero lo que más me importaba era disfrutar, dar lo máximo de mí y retribuir a la gente que confió en mí", añadió.

El jugador habló sobre su relación con Gallardo y lo elogió

En cuanto a su relación con Marcelo Gallardo, el charrúa no dudó en elogiar al director técnico de River: "Fue una relación muy sincera, siempre diciéndome las cosas de frente. A veces tuve la oportunidad de estar en el once titular. Viví muchos momentos lindos con él y le agradezco todo lo que me enseñó desde su regreso al club".

Finalmente, recordó los momentos más especiales durante su estadía en Núñez: "El objetivo principal no se pudo lograr, pero al final siempre hay un ganador. Es necesario trabajar y exigirse para mejorar. El gol en Venezuela, contra Deportivo Táchira en la Copa Libertadores, la noche contra Colo-Colo, el Superclásico... son muchos los momentos que guardaré. Dejamos nuestra marca con la patada en el Superclásico, ja. Fue una tarde mágica", concluyó.