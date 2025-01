Diego Martínez está cerca de sumar un delantero de River a Cerro Porteño: "Hay detalles a resolver"

Diego Martínez, ex DT de Boca Juniors, fue presentado hace un mes en Cerro Porteño de Paraguay. El joven entrenador tendrá como objetivo intentar meter en la fase de grupos de la Copa Libertadores al elenco azulgrana del Barrio Obrero. Y para ello, la dirigencia del conjunto paraguayo está intentando darle los gustos en un exigente mercado de pases.

Y entre esos objetivos, Adam Bareiro sigue siendo uno de los futbolistas buscados por Cerro Porteño en este libro de pases, según confirmaron medios paraguayos. El delantero, actualmente en River Plate y bajo las órdenes de Marcelo Gallardo, podría regresar al fútbol de su país, aunque la operación presenta algunas trabas.

El periodista Juan Manuel Figueredo, en Cardinal Deportivo de Radio ABC, aseguró que las negociaciones siguen abiertas: "Van a hacer todo lo posible y van a insistir por la contratación de Bareiro. La operación no está caída. Hay dos o tres detalles a resolver, pero no es definitivo. Si Cerro acelera, puede contratarlo", afirmó.

No solo Cerro Porteño está tras los pasos de Bareiro. Nacional de Montevideo también mostró interés en sumar al delantero paraguayo, quien no logró afianzarse desde su llegada a River a mediados de 2024 y no registra goles con la camiseta del Millonario.

Hace unos días, Bareiro hizo un posteo en el que aclaró que no se quiere ir "volando" de River y que está "comprometido al 100% con el club". ¿Cuál será su futuro?

La postura de River y su futuro inmediato

River estaría dispuesto a ceder a Bareiro si concreta la llegada de Sebastián Driussi, un refuerzo que parece inminente. En ese caso, liberarían un cupo de extranjero y darían salida al delantero paraguayo, aunque la intención inicial sería recuperar parte del dinero invertido en su compra.

Pero también, según informó diario Olé, desde el círculo del delantero tiene entre manos una propuesta de compra desde un club de Qatar que se haría oficial en las próximas horas. Sin embargo, Cerro Porteño solo buscaría un préstamo, haciéndose cargo del salario del jugador y evaluando la posibilidad de incluir una opción de compra.

El contexto en Cerro Porteño

El equipo paraguayo ya aseguró la incorporación de Jonathan Torres como sexto refuerzo y espera sumar a Bareiro para completar su plantel, con el objetivo de pelear tanto en el ámbito local como internacional bajo la dirección técnica de Diego Martínez.

Por ahora, la situación de Bareiro está en el aire, con dos caminos posibles: seguir luchando por un lugar en River o regresar a Sudamérica para retomar protagonismo en Cerro Porteño o Nacional.