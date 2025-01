Definitivamente caído: por qué Cruzeiro canceló el traspaso de Valentín Gómez

Valentín Gómez fue una de las grandes figuras de Vélez Sarsfield y del campeonato de Primera División en su conjunto durante el 2024. Con apenas 21 años, logró establecerse en la zaga central del equipo titular y se ganó la cinta de capitán, siendo una pieza fundamental para que los de Liniers se consagraran campeones de la Liga Profesional y quedaran al borde de sumar tres títulos más.

Su gran rendimiento y personalidad dentro de la cancha lo convirtieron en un jugador muy codiciado en este mercado de pases (Boca y River lo querían) y ya tenía todo arreglado para ser nuevo jugador de Cruzeiro. De hecho, hasta habían fijado el monto que iban a pagar: 9 millones de dólares por el 90% de su ficha (su cláusula era de US$ 10 millones).

uD83DuDCA3uD83DuDCA3 Pedro Junio, vicepresidente de #Cruzeiro, confirmó oficialmente que no se hará la transferencia de Valentín GómezuD83DuDCA3uD83DuDCA3



uD83DuDEA8El conjunto uD83CuDDE7uD83CuDDF7 decidió retirar la oferta, que #Velez había aceptado, luego de muchas idas y vueltas.uD83DuDEA8 https://t.co/pW7LYT5rnZ — Germán García Grova (@GerGarciaGrova) January 11, 2025

Sin embargo, tras muchas idas y vueltas en las negociaciones, desde Belo Horizonte decidieron finalmente desistir y cancelar el traspaso. El mismo vicepresidente de la institución, Pedro Junio, confirmó este sábado que el fichaje del joven defensor no se realizaría y que no tenían intenciones de incorporar más jugadores. Si bien no lo dijo, todo indica que esto se debe a los constantes cambios de condiciones que fue imponiendo el Fortín en los últimos días.

No es la primera vez que una operación de este estilo por Valentín Gómez se cae. Ya había sucedido algo similar a mediados de 2024, durante el mercado de pases de invierno, cuando quería comprarlo el City Group, para luego darlo a préstamo a River. Sin embargo, en aquella oportunidad no pudo pasar la revisión médica por un un síndrome meniscal en su rodilla izquierda.

Ya habiendo expresado sus deseos de dejar Vélez, habrá que ver cuál será su próximo destino: si en Europa, como desea él, o en otro club de otra parte del mundo que esté dispuesto a pagar los 10 millones de dólares de su cláusula. El Cruzeiro, por su parte, se está preparando para ser uno de los principales protagonistas del Brasileirao y la Sudamericana (de la que viene de ser subcampeón), y se está reforzando de gran manera, con Gabigol como fichaje estrella.