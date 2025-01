El llamativo inconveniente que manifestó Javier Mascherano en Inter Miami: "Lo que más me preocupa es..."

Javier Mascherano se prepara para un 2025 que promete ser muy intenso para el Inter Miami, en el que además de la MLS, deberá disputar la Leagues Cup, la Concachampions y el Mundial de Clubes. Tras dejar atrás la Selección Sub-20 de Argentina, tendrá la difícil tarea de reemplazar al Tata Martino, que más allá de la decepción de la temprana eliminación en los Playoffs, dejó la vara alta al ganar la Supporters' Shield con un récord histórico de puntos.

El exvolante central habló este jueves en conferencia de prensa por los 30 años de la Major League Soccer y dio cuenta de un inconveniente que lo aqueja en su nuevo club: "Lo que más me preocupa es que puedan llegar las incorporaciones porque estamos muy cortos de plantilla al día de hoy. Se han ido seis jugadores y para un primer partido vamos a necesitar no solo once, sino también mover a varios, y eso es lo que más me preocupa y me ocupa al día de hoy", advirtió.

La preocupación de Javier Mascherano en Inter Miami

Por otro lado, habló sobre lo que significará dirigir a Lionel Messi, con quien compartió muchísimos años de su carrera como futbolista profesional tanto en la Selección argentina como en el Barcelona: "Lo tomamos de manera natural, sabiendo que cada uno tiene su rol. No soy de los que intenta forzar las cosas o demostrar algo que no hay que demostrar", señaló al respecto el Jefecito.

Y lo hizo extensivo con todos los excompañeros que tendrá bajo sus órdenes: "Mi relación con Leo o la que pueda tener con Luis (Suárez), Jordi (Alba) o Busi (Sergio Busquets), con quienes he vivido cosas extraordinarias durante mucho tiempo y eso nada lo va a cambiar. Si hay tener en claro que tanto yo como ellos tenemos objetivos en común, trataremos de ayudarnos mutuamente para conseguir esos objetivos. A partir de eso, después nuestra relación, de lo que tenga que ver fuera del club, será siendo la misma. En ese sentido no me gusta mezclar las cosas", apuntó.

Por último, se refirió a los rumores sobre un posible fichaje de Neymar y la oportunidad de revivir la icónica delantera MSN en Inter Miami, pero no dio buenas señales: "¿A quien no le gustaría contar con esa clase de jugadores? Creo que hoy por razones presupuestarias que tienen que ver con la liga es imposible para nosotros. A cualquier entrenador le gustaría contar con los mejores jugadores porque tenés más chances de ganar. Ojalá en algún momento esté esa posibilidad. Hoy por hoy, no es viable", sentenció Mascherano.