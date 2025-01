El escandaloso tuit del tesorero de la AFA contra Verón por su acuerdo con Foster Gillet: "Sir Pecho Frío, estás buscando el…”

Desde hace un tiempo ya que la AFA está enemistada con Juan Sebastián Verón. El actual presidente de Estudiantes de La Plata es uno de los principales opositores a Claudio "Chiqui" Tapia y quedó señalado como uno de los principales impulsores de las SAD en el fútbol argentino. Esto se intensificó con el multimillonario acuerdo que hizo con el magnate norteamericano Foster Gillet para que invierta en el equipo.

En ese sentido, la Brujita habló días atrás de lo que implica este vínculo con el empresario estadounidense y lanzó algunas bombas en contra del ente madre, ironizando sobre el concepto de que "el club es de los socios". Este 1º de enero, Pablo Toviggino, tesorero de la AFA y mano derecha de Tapia, que se caracteriza por trenzarse en peleas por redes sociales con quien ose a criticar a la Asociación y su organización, decidió arrancar el año con los tapones de punta y arremetió contra el exfutbolista con un escandaloso posteo.

No SIR Pecho Frío !!! Claro, ahora entiendo porque sos Miamense, estás buscando el calorcito que te descongele el cerebro y te genere una nueva idea para engañar al Socio de Estudiantes !!! Los Clubes son de los Socios y no lo decimos nosotros, es un principio que enorgullece al… https://t.co/YFKHC78wht — Pablo Toviggino (@TovigginoPablo) January 1, 2025

"¡No, Sir Pecho Frío! Claro, ahora entiendo porque sos miamense, estás buscando el calorcito que te descongele el cerebro y te genere una nueva idea para engañar al socio de Estudiantes. Los clubes son de los socios y no lo decimos nosotros, es un principio que enorgullece al fútbol argentino, el mismo que es campeón del mundo y bicampeón de América, hoy posicionado como una de las marcas deportivas más importantes del mundo a nivel global. Todo sin necesidad de pedirle nada a nadie", comenzó a escribir en su cuenta de X, en respuesta a un posteo que recogía las declaraciones de Verón.

"Resultaría conveniente, incluso aconsejable, que expliques claramente a los socios del club que presides desde Miami, que lo único que estás haciendo es CONTRAER UNA DEUDA MONSTRUOSA que solo podés garantizar con el patrimonio de Estudiantes Asociación Civil. Que NO estás cambiando o transformando el modelo de gestión del fútbol argentino", apuntó a continuación.

Tras esto, se dirigió al nuevo socio de Verón: "Tampoco estas inventando nada, puesto que Foster Gillett no es, ni será, un socio comercial, ni un dirigente deportivo, ni mucho menos un benefactor de la humanidad deportiva saturado de virtudes como pretendés presentarlo. Es lisa y llanamente, a la luz de la ley argentina, ¡UN ACREEDOR! Por la única razón por la que no se queda con el Club Estudiantes es porque el fútbol argentino y la ley argentina NO lo permite".

Para cerrar su descargo, lanzó una última chicana en contra de la Brujita: "Allá vos, seguí tomando sol que seguro lo necesitás, que al fútbol argentino lo refundamos y transformamos día a día entre todas y cada una de las más de cuatro mil asociaciones civiles que integran AFA POR VOLUNTAD Y ELECCION DE SUS PROPIOS SOCIOS", concluyó Toviggino.