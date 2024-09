Tras ganar el US Open, Sinner reveló el duro momento que pasó por el doping positivo: "Fue difícil disfrutar de..."

Jannik Sinner fue el gran ganador del último Grand Slam de la temporada de tenis al vencer al estadounidense Taylor Fritz y coronarse campeón del US Open. Se trata del segundo Majors que el número uno del mundo consigue en la temporada luego quedarse con el Abierto de Australia, en un contexto muy especial para el tenista.

Sucede que tras la coronación en Cincinatti, el italiano recibió la noticia de un doping positivo en su contra. Tras la apelación y la demostración de que la sustancia prohibida había ingresado de forma accidental a su organismo, fue perdonado por las autoridades. Le permitieron disputar el certamen en medio de un revuelo mediático que tenía opiniones cruzadas.

De esa situación buscó abstraerse Sinner para competir al máximo y luego de la coronación en el US Open, no dudó en sincerarse sobre el mal momento que pasó. En conferencia de prensa se refirió a eso consultado sobre la comparación con Australia. "No se pueden comparar porque fueron circunstancias muy diferentes. En Melbourne se sintió como un alivio. Aquí ha sido muy difícil porque las circunstancias previas al torneo no fueron fáciles. Siento que he crecido partido a partido, mi nivel de confianza aumentaba cada vez. Tuve más presión que en Australia. Estoy contento por cómo lo he manejado", señaló.

Sinner venció en sets corridos a Fritz.

"Es complicado explicar todo por lo que he pasado en los últimos meses, no solamente la semana anterior al torneo. Fue difícil para mí disfrutar de ciertos momentos. La forma en la que me he comportado o he entrado en pista en torneos anteriores no han sido las mismas. Quienes me conocían sabían que algo iba mal. En este torneo he conseguido empezar a sentirme un poco más como persona, sin importar el resultado", agregó de manera contundente el ganador del US Open.

Por último, Sinner se refirió a cómo hizo para salir adelante tras la noticia del doping positivo. "Lo que me ayudó a conseguirlo es la gente cercana, la que me conoce desde que soy pequeño, mi familia y mi equipo. Siempre intento estar cerca de ellos, especialmente en los momentos complicados porque sé que me pueden ayudar. Eso sigue estando en mi cabeza. No se ha ido por completo. Cuando estoy en la pista, intento centrarme en el partido, trato de gestionar la situación lo mejor posible. Al final, siempre intentamos mejorar como jugador. No ha sido fácil", sentenció.