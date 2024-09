La grave acusación de Merlos a Fassi: “Entró al vestuario con dos personas y me dejaron ver la culata de un arma”

Luego de las escandalosas declaraciones del presidente de Talleres de Córdoba, Andrés Fassi, por el arbitraje de Andrés Merlos en la eliminación del equipo del Cacique Medina de la Copa Argentina, el juez rompió el silencio y reveló impactantes detalles del cruce que mantuvo con el directivo en los vestuarios.

En diálogo con DSports, contó: "Entró con dos personas, con un arma de fuego, amenazando. Lo único que queda es que meta el dedo en el gatillo y no sé si lo estaría contando en este momento. Amenazaba, decía 'te vamos a matar, hijo de puta, nos vivís cagando'. Con un tono mexicano, parecía así. Yo le decía que venga al vestuario".

Merlos se mostró muy conmovido por lo ocurrido.

"Ahí estaba la policía, que puso los escudos. Vinieron al vestuario y ahí me dejan ver la culata de un arma. Yo soy militar y reconozco cuando veo un arma. Me la dejaron ver y me dijeron algo que sentí en tono amenazante. Empecé a gritar 'tiene un arma, tiene un arma'. Después se van y salgo diciendo al jefe del operativo que tenía un arma, que habían venido armados a mi vestuario", agregó con la voz entrecortada al recordar el dramático momento que atravesó.

Luego, en la misma línea, reflexionó: "Lo único que falta es que uno de los custodios de este hombre apriete el gatillo, de verdad es lo único que faltaba. Es este hombre, no es talleres, es este hombre que tiene una impunidad terrible. Voy a hacer la denuncia, atrás está mi familia, pensaba en ellos también. Está sufriendo mi madre, mi familia".

"En el campo de juego no pasó absolutamente nada, el Cacique (Medina) y los jugadores entendieron, que fue una jugada muy fina. Todo lo generó Andrés Fassi, sólo él y las personas que estaban con él. No podemos permitir que esto siga pasando en nuestro fútbol con este hombre que ya tiene un antecedente, ya fue sancionado por AFA", siguió Merlos.

Después dijo no entender por qué Fassi declaró que le había pegado: "No sé por qué Fassi dice que yo le pegue, si él era el sacado. Yo tenia miedo, pero estaba tranquilo. Si yo le pegué una piña en un pómulo, ¿Por qué no lo mostraron?. Se tiene que terminar porque va a pasar algo, eso es lo que yo sentí, que peligraba mi vida. Tienen tanto poder, no sé de dónde, qué hacen estas cosas y, lamentablemente, siento que va a seguir pasando, que lo van a seguir haciendo".