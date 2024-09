La fuerte autrocrítica de Luis Silba tras el empate de Gimnasia

El gesto de todos los jugadores de Gimnasia post empate contra Mitre de Santiago del Estero fue el mismo. La bronca y el malestar por no poder ganar en condición de local generó malestar en todos los protagonistas mensanas, que coincidieron en una igualdad con gusto a poco. Luis Silba, referente del Lobo, fue uno de los que tomó la palabra luego del encuentro, realizando una fuerte autocrítica tras la igualdad 1 a 1.

"Es un punto negativo, más allá de que sumar siempre sirve. Queríamos ganar en casa y no pudimos lograrlo. Yo me voy con mucha bronca porque tuve chances y sigo sin poder convertir", dijo el 9 todavía con el pelo mojado y la cresta engominada. El goleador tuvo varias situaciones pero no pudo meterla, y por eso, se fue masticando bronca del Víctor Legrotaglie tras un nuevo encuentro sin poder inflar la red rival.

Padilla marcó los últimos dos goles del Lobo.

De las que tuvo a su favor, hubo una bien clarita: un centro de la izquierda en el que se las ingenió para ganarle a su marca y conectar con una pirueta poco ortodoxa pero muy efectiva pero la pelota se fue rozando el poste izquierdo del arquero Ledesma: "Tuve algunas pero no estuve fino. En esta categoría es difícil porque hay muchos forcejeos que no se cobran".

Mirando para adelante, Luis Silba fue clarito: "Perdimos dos puntos por la manera en la que se dio el paritdo pero es momento de mirar hacia adelante y hay que pensar en Gimnasia y Tiro de Salta, otro rival difícil, como todos los que hay en la categoría", cerró el Tanque.