La advertencia de Scaloni sobre la Finalissima entre Argentina y España: “Por lo que me comentaron…”

Tras el bicampeonato de América obtenido el pasado 14 de julio, la Selección argentina volvió a jugar este jueves con la victoria 3-0 ante Chile por las Eliminatorias Sudamericanas, y este martes completará la doble fecha ante Colombia en Barranquilla en una suerte de reedición o revancha de la final de la última Copa América.

De cara a lo que será el Mundial 2026, quedarán en estos poco menos de dos años una decena de partidos clasificatorios. En el medio, la Albiceleste deberá pelear un título más: la Finalissima. El duelo contra la Selección de España, ganadora de la Eurocopa, para definir al campeón intercontinental aún no tiene fecha y hay pocas posibilidades de que pueda disputarse en 2025.

Mirá el video

A esto se refirió Lionel Scaloni este domingo en conferencia de prensa cuando le consultaron con qué expectativas espera este compromiso ante La Furia: "En principio no sé si se va a jugar. El año que viene seguramente sea difícil por lo que me han comentado a través de las fechas, sobre todo las de España, que tiene clasificación al Mundial hasta noviembre. No lo veo factible el año que viene", advirtió.

Sucede que todas las fechas FIFA programadas para el primer semestre de 2025, la Scaloneta las tiene ocupadas con las Eliminatorias, mientras que a mitad de año, entre junio y julio, tendrá lugar el Mundial de Clubes. En la segunda mitad de ese mismo año, en el que Argentina tendría algún hueco entre octubre y noviembre, España deberá jugar las Eliminatorias UEFA. Por lo tanto, lo más probable es que el campeonato intercontinental pueda jugarse recién en marzo de 2026, aunque todo dependería de que los ibéricos no deban jugar el repechaje europeo.

"Ya se verá si buscan un hueco, porque en estas cosas te hacen jugar en el medio de un partido y otro, pero no la veo. Queda lejísimos, no estoy con eso en la cabeza. Solo tengo esa información y ya veremos qué sucede", concluyó Scaloni, dando a entender que ahora está enfocado únicamente en el partido contra Colombia.