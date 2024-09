Escándalo entre Fassi y Merlos tras el triunfo de Boca sobre Talleres: trompadas ¿y armas de fuego?

Con polémicas arbitrales, Boca le ganó a Talleres por penales en el marco de los octavos de final de la Copa Argentina, con un final por demás caliente en los vestuarios, zona en la que se vivieron momentos de mucha tensión que motivaron fuertes versiones cruzadas.

El protagonista del lamentable episodio fue el árbitro Andrés Merlos, quien quedó en el ojo de la tormenta por validar el gol de Boca, anotado por Alan Aguirre, a pesar de que la pelota había salido del perímetro de juego en el inicio de la jugada. El presidente de Talleres, Andrés Fassi, quedó muy enojado por la situación y hasta se viralizó un video suyo desde las tribunas insultándolo.

Sin embargo, la situación escaló en temperatura a niveles gravísimos luego del partido cuando tanto presidente como el árbitro se cruzaron en el pasillo previo a los vestuarios, tanto los de la T como justamente de la terna de jueces. Según indicaron, la policía tuvo que mediar para ponerle fin al conflicto.

Según relató el periodista Germán García Grova, integrantes del cuerpo arbitral le habrían confirmado que Andrés Fassi ingresó al vestuario con custodios armados, quienes les habrían mostrado justamente el arma de fuego, aunque la versión no fue confirmada oficialmente por Merlos. Tampoco se sabe de una denuncia policial.

Quien sí habló fue justamente Fassi, que relató una versión diametralmente opuesta e igual de grave. "Terminando el partido bajé del palco para dirigirme al vestuario. Venía el árbitro y le pregunté por qué seguía perjudicando a Talleres, por qué lo hacía ya que no era la primera vez. Me empezó a gritar y me dijo 'si querés hablar te invito para que vengas a otro lado' de forma muy prepotente. Yo le dije 'con todo gusto', porque quería preguntarle", relató.

Inmediatamente después, agregó: "Ahí se arma todo una discusión alrededor del área de las puertas de camarines. En ese momento él se mete a su camarín porque lo detienen los banderas (jueces de línea) y el cuarto árbitro, porque quería agredirme. En un momento, yo afuera del camarín, se ve que se les soltó a los banderas, vino y directamente me agredió. Me pegó una trompada a mí y una patada al vicepresidente Hugo Gatti. Es inexplicable, en mi vida en el fútbol he visto una situación como esta. Espero que no dirija más, vamos a llegar a las últimas consecuencias. Es un llamado de atención enorme y una explicación que le quiero pedir a la AFA".