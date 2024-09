La tremenda imagen de Diego Martínez tras la victoria de Boca y su llamativa explicación: "Me caí porque..."

Boca Juniors se jugaba mucho en la noche de este sábado en Mendoza, ante Talleres de Córdoba en el marco de los octavos de final de la Copa Argentina. En especial su entrenador Diego Martínez, que ya había anticipado en declaraciones anteriores la obligación que tiene el equipo por mantener hasta el final la doble competencia.

Boca mereció ganar en los 90 minutos pero la definición se extendió hacia los penales, los cuales aparentemente el entrenador vivió con mucho nerviosismo. Cuando Guido Herrera erró el último se pudo ver una imagen del técnico mostrando un fuerte desahogo, tendido en el suelo y lanzando un puñetazo al césped. Aparentemente, luego se retiró hacia los vestuarios visiblemente emocionado.

La imagen trascendió rápidamente y cuando el entrenador se prestó para declarar en zona mixta fue lo primero que le consultaron, pero lo desmintió categóricamente. "Me mareé, la verdad. Por eso me caí, porque me mareé. Por eso no se me cruzó nada, justamente, se me nubló todo".

Por otro lado, su primera reflexión del juego también sí mismo es un desahogo. "Otra final más que jugó este grupo durante estos 9 meses que estamos juntos. Lo único que les dije en la charla y antes de los penales es que todas las finales que jugamos este año merecimos ganarlas. Y que la única forma que yo sé y que me enseñaron, cuando las cosas no salen, es que hay que seguir intentándolas. Más allá de cualquier cosa y cualquier pavada que puedan hablar desde afuera, yo me guío por el día a día. Este grupo lo sigue intentando y cada final que la juega lo hace para ganar y merece ganarlas. Hoy lo merecimos", reconoció.

Por último, Diego Martínez agregó: "Recién le dije a Pol (Fernández) que no deberíamos haber sufrido tanto. Es la sensación que uno sintió después. Creo que, más allá de que merecimos haberlo ganado en los 90, en el fútbol, al final, el laburo garpa y el de estos muchachos garpó, de esta manera, sufrida. Pasamos a otra fase de una competencia que queremos seguir peleando de manera justa".