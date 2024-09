Gimnasia se prepara para un sábado repleto de emoción y nostalgia

A los amigos de la nostalgia y los tiempos en pasado, a preparase. Se viene un sábado emotivo en el Víctor Legrotaglie, un día distinto que quedará para siempre en el recuerdo de los fanáticos de Gimnasia y Esgrima de Mendoza. Hoy arrancan las obras para mejorar el estadio y habrá una ceremonia especial para todos los socios del club.

Desde las12 y hasta las 14 se producirá la demolición de los viejos camarines, los que están ubicados detrás del arco sur. En ese lugar donde se cambiaron tantas glorias quedará hecho escombros y en ese sitio se construirá una popular para completar las cuatro cabeceras y aumentar la capacidad del club.

El nuevo escenario tendrá capacidad para 15 mil espectadores.

Los socios que digan presente se podrán llevar como recuerdo un pedacito de gloria a modo de presente. Gimnasia quiere continuar creciendo y este es un gran paso para eso. La nueva tribuna tendrá capacidad para 2500 personas y eso elevará el número total a 15 mil hinchas.

La traba que detenía la demolición es que en esa zona está el tablero general que abastece de electricidad a todo el club. Reacomodado ese punto, el OK está dado para arrancar con los trabajos y activar el sueño. Si bien no hay tiempos exactos, en la Comisión Directiva son optimistas de que no demorará mucho en quedar lista. Para los hinchas seguramente será un día repleto de nostalgia aunque siendo conscientes que es un paso adelante a nivel institucional.