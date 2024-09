Franco Colapinto eligió a los 3 mejores deportistas argentinos y sorprendió a todos

Desde su debut en la Fórmula 1 con el equipo Williams, Franco Colapinto se ha vuelto tendencia permanente ya que cada imagen o video que aparece genera la inmediata reacción de los fanáticos. Sin embargo, en las últimas horas, una particular respuesta del joven piloto causó un intenso debate en las redes sociales.

Mirá el video

La cuenta 'VeinteDiez' de X (ex Twitter), viralizó un video donde Colapinto es consultado sobre quiénes son los tres mejores deportistas argentinos y su elección llamó mucho la atención ya que dejó afuera a Lionel Messi y en su lugar colocó a una leyenda de una disciplina que está ganando mucha popularidad en los últimos años.

El primero que eligió fue Juan Manuel Fangio: "Al final, empecé con él en mi carrera en el automovilismo, vi mucho sobre él, muchos documentales y videos. Es el que me metió, el que me inculcó el automovilismo en la sangre, así que Fangio es el que siempre va a estar conmigo en mi corazón".

Después colocó a Diego Maradona y el tercero es Fernando Belasteguín, considerado uno de los mejores jugadores de la historia del pádel. Se mantuvo como número uno de mundio durante 16 años consecutivos y consiguió 162 títulos en su carrera. Con la Selección argentina, además, ganó 6 Mundiales.

"Me está gustando mucho el pádel, me está gustando un montón y la verdad es que me encantaría tener el talento que tiene él con la pala. Es un gran deportista argentino y alguien que ahora estoy siguiendo mucho”, cerró Colapinto.