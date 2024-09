El conmovedor mensaje de Ángel Di María para despedirse de la Selección: "Agradezco a la vida ser argentino"

Luego del gran reconocimiento que recibió en la previa del partido entre la Selección argentina y Chile, Ángel Di María escribió a corazón abierto un posteo en su cuenta de Instagram. El Fideo acompañó su sentido mensaje con diferentes fotos de lo vivido el pasado jueves y reconoció que con la camiseta albiceleste vivió los mejores años de su carrera.

El posteo de Angelito.

"No tengo palabras para agradecer a todos, estos años en la selección fueron realmente maravillosos, me retiro de la manera más hermosa. Voy a extrañar a todos y cada uno de mis compañeros y todo el personal de AFA, a todos, me llevo en el corazón el amor de cada uno de ellos. Me hicieron crecer en todos los sentidos, nunca me voy a olvidar de ustedes", dice en la publicación.

Donde, además, agrega: "Fueron los mejores años de mi carrera, agradezco a la vida haberme cruzado con tantas personas buenas, y agradezco a la vida ser ARGENTINO. Desde la tribuna o desde lejos voy a estar alentando con todas mis fuerzas por siempre, por mi país, por mis compañeros de hoy y por el resto que vendrán".

Tras ganar la segunda Copa América, Di María decidió alejarse de la Selección luego de 16 años. En total disputó 145 partidos jugados, 31 goles y 32 asistencias, dos Copa América, la Finalissima 2022, el oro olímpico en Pekín 2008, el Mundial Sub 20 y la Copa del Mundo de Qatar 2022.