La tremenda sentencia de René Higuita sobre el Dibu Martínez: "Hoy en día es..."

La Selección argentina sigue cosechando triunfos en todo lo que juega. Tras el bicampeonato de América obtenido el pasado 14 de julio, volvió al ruedo este jueves ante Chile por la fecha 7 de las Eliminatorias para el Mundial 2026. Sin Lionel Messi ni Ángel Di María, no tuvo demasiados problemas para imponerse de manera categórica sobre el combinado trasandino y golearlo 3-0, demostrando que, a pesar de haberlo ganado todo en los últimos años, sigue con el mismo hambre de gloria de siempre.

Uno de los más grandes pilares de esta gloriosa época de la Albiceleste es Emiliano Martínez, que encontró en los tres palos de Argentina su lugar en el mundo y le permitió relanzar su carrera. Admirado por muchos, especialmente por el público argentino y los hinchas del Aston Villa, repudiado por unos cuantos otros, sobre todo por los fanáticos rivales, su nombre se destaca entre los de los arqueros más importantes del planeta y eso es reconocido por sus pares.

En ese sentido, quien se refirió a los dotes del Dibu fue René Higuita. El histórico guardameta de Atlético Nacional de Medellín y de la Selección de Colombia supo posicionarse como uno de los jugadores más destacados a nivel mundial en su puesto durante las décadas de los 80s y los 90s. Además, es el autor de una de las jugadas más icónicas de la historia: el famoso "escorpión".

El exfutbolista colombiano concedió en el último día una entrevista al medio digital Doble Amarilla. Llegado el momento, le preguntaron quién es es para él el mejor arquero del mundo en la actualidad, y no dudó demasiado: "Yo no sé si será loco o muy cuerdo, pero cada día me enamoro más de él y es el Dibu Martínez", contestó con su particular estilo.

"Ahí está: es campeón del mundo, campeón de la Copa América, siendo fundamental en los triunfos de la Selección argentina, fundamental en su equipo...", agregó a su análisis, reconociendo los pergaminos del arquero de la Scaloneta. "Quizás no haya tenido la suerte de estar en los grandes equipos, pero sí está en las grandes ligas. En mi concepto, hoy en día es el mejor arquero del mundo", sentenció Higuita.