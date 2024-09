La advertencia de Scaloni a Garnacho tras su buen ingreso ante Chile: “Necesitamos que entre en la…”

Uno de los jugadores que se ha ganado el corazón de los fanáticos, teniendo poco protagonismo, es Alejandro Garnacho. El futbolista del Manchester United es muy aplaudido cada vez que ingresa al campo y anoche, en la victoria de la Selección argentina ante Chile tuvo una buena actuación y mostró su calidad pese a los los minutos que estuvo en cancha.

Mirá el video

Luego del partido, Lionel Scaloni se refirió al delantero y le envió una clara advertencia: "La Selección siempre necesita que nadie se relaje, hay nuevos estímulos y si un jugador está bien, por qué no llamarlo. En este caso no teníamos a Leo, Ángel no va a estar, y necesitamos ver jugadores en posiciones que el equipo necesite".

"En la medida que podamos le vamos a dar la oportunidad, hoy le tocó a Alejandro (Garnacho), alguno pensará que podría haber entrado antes, pero decidimos que entrara en ese momento porque necesitamos que entre en la manera de jugar del equipo. Hoy entendió todo, hizo todo bien, picó cuando tenía que picar, frenó cuando tenía que frenar, y es un jugador que nos puede aportar mucho pero con calma porque necesitamos llevarlo de a poco. Ya le tocará jugar como los demás y nos dará alegrías", definió.

Además, agregó: "No es muy difícil hacerle entender que tienen que competir, jugar, porque si no viene otro y le agarra el puesto. Es un lema que tenemos y creo que tiene que ser así en una selección donde podés elegir. Entendieron el mensaje y siguen compitiendo, el resultado está siendo positivo y eso ayuda, el día que no sea positivo necesitamos estar de la misma manera".

"Siempre nos quedamos con ganas de ver jugadores porque hay un montón, pero la lista es la que es, hemos traído cuatro futbolistas más que nos duele dejar afuera y tampoco es plan de citar a muchos más porque no es fácil dejar a esos chicos afuera. Nos hemos quedado con ganas de ver algunos jugadores como el caso de (Leonardo) Balerdi por ejemplo, que venía cuajando una buena temporada, y otros más que van a venir en la medida que el equipo lo necesite", cerró.