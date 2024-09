El particular consejo de Chilavert a Vinicius por el racismo en España: "Debe saber que..."

Tiempo atrás, José Luis Chilavert apuntó contra Vinicius por sus constantes quejas sobre el racismo y hasta lo llamó de "llorón". Sin embargo, el paso del tiempo parece haberle cambiado la opinión con respecto al jugador brasileño y ahora lo aconsejó para que esto no afecte su carrera profesional.

En una entrevista con el diario Marca, el paraguayo fue consultado al respecto y respondió: "Vini es un jugador fantástico, pero le aconsejo que no entre en peleas con los demás cuando le vienen a agredir. Que demuestre que es veloz, contundente y ahora, además, tiene a Mbappé al lado, con quien se puede lucir"

"Vinicius debe saber que siempre a los mejores los van a tratar de tirar abajo, y para eso hay que ser muy inteligente para saber manejar el ambiente de la cancha y también fuera", agregó y recordó que el sufrió lo mismo: "Te decían paraguayo muerto de hambre o sudaca...".

Esto tiene que ver con la fuerte frase de Vinicius sobre el Mundial que organizará España en el 2030: "Si antes de 2030 no evoluciona la situación con el racismo en España, habría que cambiar el Mundial de lugar, porque si el jugador no se siente cómodo y no se siente seguro jugando en un país donde puede sufrir racismo, es un poco complicado".