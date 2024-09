La tajante respuesta de Néstor Lorenzo, DT de Colombia, sobre la ausencia de Borja en su Selección: “No está porque…”

La ausencia de Miguel Ángel Borja en la convocatoria de la Selección de Colombia generó cierta sorpresa. Néstor Lorenzo decidió prescindir del Colibrí para los partidos del combinado cafetero ante Perú y Argentina, por lo que el entrenador fue consultado al respecto y respondió dejando en claro que "ninguno tiene el puesto asegurado".

"Borja es parte del grupo. No está aquí porque hay un límite de jugadores: compite con (Jhon) Durán, compite con (Rafael Santos) Borré, compite con (Jhon) Córdoba; pero compite a la par", aclaró y agregó: "Uribe no está afuera, Borja no está afuera, Davinson Sánchez no está afuera, pero son todos parte del proceso".

"El grupo es amplio y todos están con posibilidades de venir a la selección en cualquier momento", cerró. En lugar de Borja, Lorenzo convocó a Camilo Cucho Hernández, delantero del Columbus Crew, flamante campeón de la Leagues Cup, torneo en el que anotó cuatro goles en cinco partidos, dos de ellos en la final del certamen.

Luego, sobre el choque con Perú, realizó una particular comparación. “Las Eliminatorias son como la Fórmula 1, que hay muy poca diferencia entre el primero y el último” y recordó que las últimas veces que jugaron el primero y el último apenas hubo un gol de diferencia y agregó que Perú, que cambió de entrenador, “tiene un orden táctico que es difícil de doblegar”.

Al ser preguntado sobre la forma como Colombia asumirá en partido, Lorenzo indicó: “Necesitamos la mejor versión de todos para sacar el partido ante Perú adelante, respetando siempre al rival porque no es un rival fácil".