La preocupación que no deja en paz a Alfredo Berti con el promedio acechando

No es que hay nostalgia, es que a los leprosos se les metió un Alex Arce en el ojo. Mientras el paraguayo no para de romper redes en Ecuador vestido de Liga de Quito, Alfredo Berti sufre en Independiente Rivadavia con un ataque que ya es un más un ataque de nervios. La ofensiva de la Lepra no responde y los números adelgazan en ambas tablas. El mercado de pasas cerrará y no hay más novedades de llegadas, por lo que habrá que arreglarse con lo puesto.

El Azul es el tercer equipo menos goleador de esta Liga Profesional, con apenas ocho gritos en 13 partidos. Solo tienen peor registro Barracas Central (con 5) y Newell's. De esa cantidad, apenas cuatro fueron marcados por sus delanteros (Reali a Lanús, Ramis a Banfield, Villa al Rojo y Fernando Romero a Atlético de Tucumán).

Con las cifras y los rendimientos a la vista, está claro que la elección de los refuerzos para el puesto de 9 fueron desaciertos: la temporada arrancó con la apuesta para el olvido de Franco Di Santo y el retorno de un gris Mauricio Asenjo que apenas marcó un tanto en 20 encuentros. Para el segundo semestre, los internacionales Fernando Romero y Sanguina tampoco demostraron un salto de jerarquía para un puesto clave.

Villa, la esperanza del ataque.

Alfredo Berti probó con Asenjo en su debut, acompañado por Ramis y Villa, el único que demuestra algo de calidad en un panorama desolador. El colombiano arrancó de más a menos, aunque sus condiciones están a la vista. Las opciones que tiene el entrenador a mano son las que están y habrá que sacar agua de las piedras. Con pocos días de trabajo, el DT apostó al ex Agropecuario para su estreno con Vélez, aunque su rendimiento fue bajo, como el del resto del equipo.

Si no altera su sistema fetiche de 4-3-3, Villa parece ser el único intocable. Los otros dos puestos tendrán que encontrar sus nombres propios, algo que intentará hallar el entrenador en este parate por fecha FIFA. Los desaciertos en los fichajes está a la vista y ya no hay tiempo para lamentos. El promedio acecha y hay que empezar a levantar con lo que hay. De Paoli, Cicotello y Berti no han dado en la tecla, aunque nobleza obliga, tampoco son magos.