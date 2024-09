La llamativa justificación del Beto Alonso tras decir que no ve a River ganando la Libertadores

Cada vez que Norberto Osvaldo Alonso habla, deja mucho para analizar y durante la cena de la Fundación River el Beto sorprendió a todos cuando fue consultado por las chances que tiene el equipo de Marcelo Gallardo de ganar la Copa Libertadores.

"No lo veo para ganar la Copa en estos partidos. Ahora le toca los chilenos, después vienen los brasileros... tienen más equipo que nosotros. Después se verá en la cancha, pero hoy no estoy convencido", esta frase generó mucha repercusión pero, con el correr de las horas, el ídolo realizó una particular publicación para aclarar que no fue literal.

El posteo del Beto Alonso.

El campeón del mundo con la Selección argentina y River, subió una foto a su cuenta de Instagram en la que aparece con la Copa Libertadores y escribió "a buen entendedor..." acompañado por dos emojis: uno haciendo cuernitos y otro guiñando un ojo. Con esto, dejó en claro que su idea fue la de no mufar al equipo de sus amores para lo que viene.

También habló sobre la pequeña pretemporada que está haciendo el equipo del Muñeco: "Son días que siempre suman, sobre todo cuando hay tanto por jugar por delante. Tener 15 días para entrenar es positivo y te da la chance de reponerte en lo físico y en lo anímico. Es una suerte de mini pretemporada que estamos viviendo".

River jugará los cuartos de final contra Colo Colo. En caso de avanzar a las semifinales, el Millonario enfrentará un desafío complicado ante el ganador del cruce entre Fluminense y Atlético Mineiro. El Monumental será clave, ya que definirá como local en todos los casos, incluso en la final única que se llevará a cabo en Núñez.