La fuerte queja del presidente de Talleres con la AFA antes del cruce con Boca: “No le importó a nadie”

Este sábado 7 de septiembre desde las 20.00 jugarán finalmente Boca Juniors contra Talleres de Córdoba por la Copa Argentina, el único partido que quedaba pendiente de los octavos de final. El ganador enfrentará a Gimnasia y Esgrima de La Plata en cuartos. El hecho de que este duelo se haya programado para disputarse en fecha FIFA molestó mucho a los directivos del conjunto cordobés, especialmente a su presidente, quien hace un tiempo largo mantiene una tensa relación y disputa política con la dirigencia de la AFA.

“Nosotros hace más de tres semanas le estábamos pidiendo a la AFA jugar el partido con Boca dado que ya no tenemos competencias internacionales. Había 6 o 7 fechas disponibles para jugar por Copa Argentina y no fuimos escuchados. No le importó absolutamente nada a nadie porque cuando estás frente a estas grandes instituciones, indudablemente el peso específico pasa más por esas instituciones. Eso no es equidad deportiva. Talleres merece y debe tener respeto", protestó Andrés Fassi esta semana en conversación con radio Splendid AM 990.

Uno de los principales motivos del enojo son la cantidad de bajas que tendrá para ese día por la doble fecha de Eliminatorias: "Nosotros hoy tenemos 9 jugadores afuera: 7 en las selecciones (Matías Catalán y Bruno Barticiotto en Chile, Miguel Navarro en Venezuela, Blas Riveros en Paraguay, Juan Camilo Portilla en Colombia y Gustavo Albarracín en la Sub20 de Mascherano) y 2 lesionados (Juan Gabriel Rodríguez y Alejandro Martínez). ¿Qué pasa? Si vos ves el plantel de Boca, tiene tres equipos. River también tiene tres equipos. Cuentan con 30 jugadores de gran nivel. A nosotros nos cuesta más confeccionar planteles con equidad deportiva", señaló.

"Si había 4 o 5 fechas alternativas para jugarlo, ¿por qué tenemos que jugar en fecha FIFA? Incluso para lo que es la seriedad de la Copa Argentina. Talleres ya demostró el nivel de seriedad: fue dos veces finalista y una vez semifinalista en las últimas cuatro ediciones. ¿Por qué no le damos seriedad jugando con todos los titulares? La Copa Argentina tendría el nivel que tiene, elevaríamos el nivel del fútbol argentino y tomaríamos las mejores decisiones", añadió a continuación.

En ese sentido, llevó la discusión a términos individuales, entendiendo que se trataba de una persecución contra su persona: "Se toman determinaciones en contra de Talleres, en contra de la institución, que son un castigo para mí, definitivamente. Es un castigo personal porque no pienso como se piensa en el fútbol argentino. Somos una institución de más de 110 años que merece todo el respeto del mundo y no importa lo que yo personalmente pueda pensar”, advirtió.

Por último, explicó que su denuncia y toda esta situación no tiene nada que ver con el debate sobre las sociedades anónimas deportivas, de las que Fassi es uno de los mayores propulsores: "Esto es una problemática que viene de antes de las SAD. Hay como 7 u 8 problemas más graves en el fútbol argentino que hay que resolver antes de las SAD", concluyó.