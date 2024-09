Qué dijo Scaloni sobre Chile, el próximo rival de la Selección argentina: "Siempre ha sido..."

Chile, que ocupa el octavo puesto de la tabla de posiciones y momentáneamente se encuentra fuera del Repechaje al Mundial 2026, será el próximo rival de la Selección argentina. Este jueves, desde las 21, la Selección argentina recibirá a la Roja en el estadio Monumental.

A un puñado de horas para el inicio del encuentro, Lionel Scaloni habló en conferencia de prensa y analizó a quien será su próximo rival. El oriundo de Pujato elogió a su compatriota Ricardo Gareca y se refirió a las sensibles bajas con las que el seleccionado chileno saltará al campo de juego.

Para comenzar, Scaloni expresó: "Es un equipo que juega bien al fútbol. Su entrenador siempre inculca jugar bien al fútbol. Por lo que veo están atravesando un momento de cambio, lo cual es positivo. Le deseamos lo mejor. Ricardo siempre ha tenido palabra muy buenas para nosotros".

"Es un tipo que, por lo que se ve, irradia tranquilidad y deja jugar a los futbolistas. Chile siempre ha sido un rival para nosotros difícil, históricamente. Lo será también mañana. Con el máximo respeto, afrontaremos el partido de la mejor manera ante un rival que más allá de los puntos que necesite, o no, siempre ha sido competitivo", añadió el DT de la Selección argentina.

Sobre los históricos de Chile que no viajarán a Argentina, sentenció: "En cuanto a las bajas de Bravo y Sánchez, que son jugadores que han hecho historia en su Selección y han sido de renombre a nivel mundial, es mejor que no estén. Eso está claro, porque son jugadores increíbles. Pero lo mismo de siempre, el fútbol es tan extraño que nunca te podes confiar. No es que Chile sea más débil porque no los tenga a ellos dos, pero si es evidente que son dos grandes jugadores".