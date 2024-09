El presidente de Vélez reveló por qué Ricky Centurión no es más tenido en cuenta: “Volvió a caer”

La problemática relación entre Ricardo Centurión y Vélez Sarsfield llegó a un punto de no retorno. Hace ya un largo rato que el extremo de 31 años no se entrena a la par de sus compañeros y hace más tiempo todavía que no juega un partido oficial. La última vez que disputó un encuentro fue en abril de 2023, cuando aún era jugador de Barracas Central, precisamente ante el conjunto de Liniers.

Desde el club utilizaron varias instancias para que pudiera reincorporarse a los trabajos con el resto del plantel, pero no hubo caso. Sin intenciones por parte de Gustavo Quinteros para darle más oportunidades dentro del equipo, desde el club le habían ofrecido finalizar su contrato de manera anticipada (concluye en diciembre de 2024), pero no hubo respuesta del otro lado. Ante semejante situación, el presidente Fabián Berlanga salió a hablar sobre el tema.

Centurión ya no tendrá más oportunidades en Vélez. (Foto: Vélez Sarsfield)

"Hicimos todo lo que pudimos por Centurión. Incluso Quinteros tuvo una charla personal, lo invitó a la casa... Pero bueno, tiene una personalidad difícil y cuesta llegarle", aseguró de manera terminante el dirigente del Fortín en una entrevista que dio este martes en el programa Los Más Grandes por Radio República.

En ese sentido, contó el modo en el que decidieron afrontar este problema: "Venía bien al principio, pero después volvió a caer y dejó de venir a entrenar, como que no quería seguir. Ahora estamos esperando a que finalice su contrato; todo tiene un límite y hasta acá llegamos, hicimos todo lo posible", explicó.

"Desde Vélez intentamos ayudarlo, pusimos un montón de gente a trabajar exclusivamente para él, con profes para que se ponga bien físicamente, un psiquiatra especializado en el tema, todo", agregó Berlanga a modo de conclusión, dando a entender que ya no podían hacer nada más por el jugador.