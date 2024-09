Bomba en Racing: el DT que fue campeón con Independiente y suena para la Academia

Pese a que el presente de Racing es alentador en el plano internacional, la figura de Gustavo Costas se encuentra cada vez más debilitada. El histórico de la Academia mantuvo una reunión con Víctor Blanco durante la jornada de este martes y, desde entonces, se instaló el rumor de que sus días en el club de Avellaneda estarían contados. Por consecuencia, comenzó la danza de nombres sobre sus hipotéticos reemplazantes.

"Yo tres veces por semana me junto y hablo con Gustavo. Esta fue una reunión especial, justamente porque no tuvimos un buen resultado y había una preocupación normal. Pero no pasó más que eso, él también está preocupado y con ganas de salir adelante lo antes posible", contó el mandamás del club en la conferencia de prensa en la que se presentó a Luciano Vietto como refuerzo.

Mirá el video

Las versiones indican que buena parte de los dirigentes que acompañan a Blanco le estarían pidiendo al presidente cambiar de técnico, sumado a que las internas en el plantel debilitaron aún más la figura de Costas. Los malos resultados en partidos claves han puesto al histórico DT contra las cuerdas y su futuro parece depender meramente de su éxito, o no, en la Copa Sudamericana.

De esta manera, además del nombre de Eduardo Coudet, quien reúne el consenso de los hinchas pero no estaría dispuesto a volver al fútbol argentino en este momento, surgió el rumor sobre un director técnico que supo ser campeón de la Copa Sudamericana dirigiendo a Independiente, el rival de toda la vida de Racing, en la temporada 2010.

Se trata del Turco Mohamed, quien es del gusto de varios directivos de la Academia para hacerse cargo del plantel en caso de que Costas no continúe, según informó el Gringo Cingolani en Dale al medio, programa de TyC Sports: "Me dicen que si contesta afirmativamente, el Turco Mohamed es el nombre elegido", dijo el periodista. ¿Será?