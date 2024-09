Bichi Borghi hizo una jugada predicción sobre la serie entre River y Colo Colo: "Tiene muchas chances de ganar..."

Como jugador vistió la camiseta de ambos clubes y, como entrenador, ganó cinco títulos con el elenco chileno. Es por esto que Claudio Borghi es palabra autorizada para analizar el mano a mano entre Colo Colo y River, el cual tendrá lugar en el marco de los cuartos de final de la Copa Libertadores. La serie se abrirá el 17 de septiembre, en Chile, y se cerrará siete días más tarde en el estadio Monumental.

Para comenzar, en su charla ante las cámaras de TyC Sports, el Bichi aseguró que el Cacique tiene posibilidades de meterse en semifinales: "Colo Colo tiene muchas, muchas chances de ganar la llave. River no viene bien, empató el otro día con Independiente. Colo Colo tiene un buen plantel. La única diferencia que hay entre el fútbol argentino y el chileno son los presupuestos. Hay un presupuesto que acá no hay".

Mirá el video

Sobre la diferencia presupuestaria entre ambos países, Borghi contó: "En Chile traer a un jugador como Javier Correa, que costó 1.800.000 dólares, es la gran inversión en años. En ese sentido está complicado. Colo Colo tiene una buena cantidad de gente. A mí lo que me preocupa siempre, entre los países, es la dinámica que propone el fútbol".

"River tiene una cantidad de 'locos bajitos' que juegan muy bien al fútbol y que son dinámicos. En Chile esa dinámica solamente se tiene en Copa Libertadores, no hay una costumbre de que esto sea domingo a domingo", añadió quien supo dirigir la Selección de Chile.

Para finalizar, sentenció: "Te voy a poner un ejemplo, Colo Colo más o menos tiene el 70% del control de balón cuando juega en Chile. Si no es el 70 es el 60, pero nunca el 20. Cuando juega internacionalmente esa tenencia no se puede mantener y ahí está el problema, porque tenés que empezar a recuperar en lugares donde no estás acostumbrado. Ese es, para mí, el gran problema entre Chile y dos potencias como pueden ser Brasil y Argentina".