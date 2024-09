La recomendación del Chino Benítez a Riquelme por la elección del DT de Boca: "Tiene que venir alguien con..."

Boca Juniors se encuentra en la búsqueda de un entrenador, tras la renuncia de Diego Martínez, luego de la caída ante Belgrano en Córdoba. Para resolver ante la urgencia, Mariano Herrón dejará la Reserva para hacerse cargo del plantel profesional pero no está definido qué sucederá luego del enfrentamiento de este domingo ante Argentinos.

El presidente Juan Román Riquelme se encuentra en la dicotomía entre ratificar un técnico interino hasta fin de año o elegir uno ya, entre los que están a disposición. En este marco, Jorge "Chino" Benítez, quien fuera técnico interino de Boca, que en su momento fue ratificado y salió campeón, le recomendó al presidente elegir un técnico de experiencia.

"Boca necesita un shock. Los interinos somos momentáneos, como dice la palabra. Después si te sale bien vas aguantando, como pasó conmigo. Está bien, fui campeón sudamericano, pero no es mucho tiempo", comenzó, en diálogo con DSports Radio.

Jorge "Chino" Benítez.

"Yo creo que Martínez no se fue después de River porque no lo dejaron, para que no te saque un técnico, pero acá está claro que el técnico se tiene que grabar que si no ganás, te vas. Puede venir Guillermo, Palermo, Cagna. Traverso, pero si perdés, se lo van a decir con amor: andate. Y si no tiene una carrera en Boca lo van a echar a patadas. Porque Boca es ganar, no le importa al hincha cómo. Con el 1 a 0 al otro día la gente anda por toda la ciudad con la camiseta de Boca", agregó el Chino Benítez.

Luego, el ídolo como jugador habló de cuál es su candidato preferido: Guillermo Barros Schelotto. "Tiene un respaldo enorme, pero yo lo conozco, tiene carácter. Y este es un momento, como yo le dije a Mauricio (Macri) en su momento: 'ok, yo te agarro, pero por una semana no quiero a nadie en el vestuario, ningún dirigente, nada'. Y yo creo que Guillermo puede hacer eso".

Finalmente, Benítez dejó una nueva recomendación para Riquelme: "Hoy tiene que venir alguien con recorrido y hay que darle libertad, aunque no conozco a la dirigencia. Pero yo pienso como jugador o como técnico, y creo que el dirigente, en su lugar".