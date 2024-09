El Ogro Fabbiani propuso un llamativo candidato a arquero de la Selección argentina: “Tiene nivel de…”

Si hay un equipo que ha logrado sorprender a todos este año en la Liga Profesional (polémicas de por medio) es Deportivo Riestra. Recién ascendido, se ubica en el 10° lugar de la tabla de posiciones y supo establecerse como un equipo imbatible de local, condición en la que no pierde hace 7 partidos y llegó a acumular 6 victorias consecutivas.

Esa impresionante racha de triunfos se cortó el viernes pasado frente a Newell's, cuando empató 3-3 con un hombre menos y con un gol agónico de Nicolás Benegas tras un córner al minuto 96. Lo curioso de este tanto fue que el arquero Ignacio Arce, que se había metido en el área para intentar igualar el 3-2 en contra, llegó a peinar la pelota para asistir a su compañero en el último suspiro.

El 3-3 de Riestra con asistencia de Arce

Cristian Fabbiani, DT del Malevo, tuvo palabras elogiosas para el 1: "Fue a buscar la pelota y se elevó como un 9 porque de chico jugaba de 9", señaló en conferencia de prensa tras el partido. Sin embrago, no se limitó a hablar bien de su actuación en ese encuentro y se animó a "postularlo" para la Scaloneta.

El Ogro Fabbiani propuso a Arce para la Selección argentina

"Arce tiene nivel de Selección. El que no ve eso es porque no quiere, porque es un club humilde", declaró el Ogro para sorpresa de todos. "Ojalá que tenga la oportunidad porque la edad no importa", agregó. Y concluyó al respecto: "Nos salva todos los partidos. Hoy capaz tuvo dos desgracias, pero yo tengo mucha memoria".

A sus 32 años, el arquero de Riestra tiene una amplia trayectoria por clubes de todas las categorías. Atajó en Unión de Santa Fe, Deportivo Merlo, Atlético Paraná, Crucero del Norte, San Martín de Tucumán, Instituto de Córdoba, Unión la Calera de Chile (su única experiencia fuera de Argentina) y Platense. ¿Le harán caso a Fabbiani y lo llamarán para la Scaloneta?