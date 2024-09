Brian Impellizzeri ganó el oro en salto en largo: por qué es un logro histórico para Argentina

Brian Impellizzeri hizo historia en los Juegos Paralímpicos de París 2024 al ganar la medalla de oro en la final de salto en largo T37. Con una marca de 6,42 metros, superó a sus ocho rivales y se consagró como el mejor en su categoría, consolidando su estatus de campeón del mundo en esta modalidad. De esta manera la delegación nacional hizo historia al conquistar su segunda dorada del certamen, algo que no ocurría desde Atlanta 1996, hace ya 28 años.

El podio fue completado por el keniata Samson Opiyo, quien logró una distancia de 6,20 metros, y el brasileño Mateus Evangelista Cardoso, que alcanzó la misma marca que Opiyo. La categoría T37 es para los atletas que tienen el movimiento y la coordinación moderadamente limitados en un lado del cuerpo y es por eso que deben compensar la asimetría del cuerpo al principio de la carrera, la zancada y la distribución general de la potencia.

Mirá el video

Con este triunfo, Brian Impellizzeri no solo añade una medalla paralímpica a su palmarés, tras conseguir la de plata en Tokio 2020, sino que también reafirma su lugar entre los mejores atletas del mundo en su disciplina, dejando una marca indeleble en el atletismo argentino e internacional.

Mirá el video

Tras coronarse como el mejor de la competencia, el argentino habló ante los micrófonos de TyC Sports: Estoy muy emocionado porque vine a buscar esto. Trabajamos mucho después de la medalla de plata en Tokio y de la medalla de oro en el Mundial del año pasado. Cambiamos muchas cosas junto a mi entrenador y estamos súper contentos con lo logrado. Sabemos que podemos más. Este nuevo título es un orgullo terrible, no entran las palabras para poder explicar lo que siento".

"Nunca pensé que fuera a estar en un Juego Paralímpico. Cuando conocí a Martín me lo pintó de una manera y en su momento dije 'por qué no'. En pocos años, seis o siete, lograr dos medallas paralímpicas, una mundial y cuatro panamericanas es un recorrido que habla muy bien del trabajo que hacemos. No solo es el trabajo nuestro, si no que se necesita mucho apoyo externo al ser amateur", sentenció Impellizzeri.