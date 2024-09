Así es Bakú, el circuito callejero que le espera a Colapinto y tiene la curva más difícil de la F1

El último fin de semana fue todo sonrisas para el argentino Franco Colapinto. Hizo su debut en la Fórmula 1 conduciendo un Williams, terminó 12º en la carrera del domingo y se ganó elogios de Fernando Alonso y otros colegas y del director de su escudería, James Vowles. Pero el Gran Circo no da lugar a relajarse y el pilarense deberá estudiar y muy bien su próximo desafío, que se llevará a cabo el domingo 15 de septiembre. No conoce el circuito de Bakú, del Gran Premio de Azerbaiyán, que es uno de los más complejos del calendario y tiene la que algunos pilotos consideran la curva más difícil de la Fórmula 1. Antecedentes y particularidades de un circuito inaugurado en 2017.

Hace siete años los pilotos de la parrilla corrieron por primera vez en el circuito callejero de Bakú y el ganador en esa ocasión fue Daniel Ricciardo. Desde entonces, Bakú les ha regalado a los fanáticos momentos más emocionantes de los que hubieran previsto, dado que los circuitos callejeros muchas veces acaban sin sobresaltos ni adelantamientos. No así el caso de Azerbaiyán, que tiene varios motivos por los que es considerado uno de los Grandes Premios más desafiantes. El circuito tiene una extensión de 6,003 kilómetros y recorre dos zonas muy diferentes de la capital del país: la parte antigua, donde predominan las curvas y la relativa lentitud y se demanda una gran sensibilidad y la moderna, que incluye una recta de 2,2 kilómetros en la que los pilotos llegan a acelerar hasta los 350 km/h.

Verstappen bordea el castillo en Bakú. (Foto: Red Bull)

La anchura de la pista es mucho menor que en otros circuitos y los muros de los costados hacen que cada error se pague caro. Hay tramos donde de un lado al otro de la calle hay 7,6 metros, casi la mitad que en otros Grandes Premios. Y eso hace que en las zonas de pronunciadas curvas (las primeras cuatro son de 90º) no haya lugar a los sobrepasos; aunque sí lo hay en las largas rectas, y allí radicarán las esperanzas de Colapinto. A orillas del mar Caspio, la pista recorre la plaza Azadliq, la Avenida Neftchilar, parte de la Casa de Gobierno y la Torre de la Doncella. En Azerbaiyán, las banderas amarillas y rojas pueden volverse fundamentales. La alta tasa de accidentes (y el poco espacio fuera de pista para los autos) hace que muchas veces el Safety Car se vuelva un aliado primordial para la estrategia, como ocurrió en 2017, 2018 y 2021.

La Curva 8, causa de varios choques. (Foto: Fórmula 1)

La famosa y accidentada Curva 8

“Bakú es un circuito urbano, pero tiene una dinámica diferente a la de Mónaco. Hay fuertes zonas de frenada y es difícil atacar las curvas. También pasas por la sección del castillo, que tiene la curva más complicada del calendario de F1; es muy estrecha y puedes ganar o perder mucho tiempo ahí”, dijo George Russell luego de su 17º puesto en 2021. Y es que la Curva 8, la “del Castillo”, verdaderamente significa un riesgo. En 2019, la Ferrari de Charles Leclerc había liderado las prácticas y la Q1 hasta que en esa zona el monoplaza se incrustó en el muro y el auto debió ser retirado. “Soy un estúpido, soy un estúpido… Lo arruiné todo”, se lamentó el monegasco.

También Robert Kubica se había estrellado en la Curva 8 en la misma Qualy 1. Es que se trata de una suerte de angosto zigzag que los pilotos cruzan a 100 kilómetros por hora y que un auto corriente transitaría a 20 km/h. Parece una tentación no frenar demasiado, pero se exponen a un accidente que puede instantáneamente sacarlos de la carrera. El sector de la curva 8, por el que los pilotos deben pasar 51 veces, tiene 7,6 metros de ancho y ni siquiera entrarían tres autos pegados, uno al lado del otro. Tan traicionero es, que luego de la primera edición de 2017 resolvieron eliminar los bordillos de plástico de la curva y los reemplazaron con una versión pintada luego de algunas quejas de los propios pilotos.

Por qué Colapinto no conoce Bakú

“Yo sabía que Monza iba a ser uno de los circuitos que más me iba a ayudar a debutar. Tenía una sola cosa para aprender, porque ya lo conocía. Ahora, de las ocho carreras que quedan, solo conozco Abu Dhabi. Así que tendré que ir estudiando los circuitos también”, declaró Colapinto tras su 12º puesto en Italia, en una pista que le sienta bien. ¿Por qué no conoce Bakú? Por su rápido ascenso, evidentemente. En la Fórmula 3, donde el argentino compitió hasta 2023 inclusive, el Gran Premio de Azerbaiyán no es parte del calendario. Y en la Fórmula 2 sí, pero recién se llevará a cabo en dos semanas. Por lo que Colapinto, que no llegó a completar una temporada entera en la categoría antes de ser contratado por Williams para la F1, aún no había podido recorrerlo. Su debut allí será nada menos que como parte del Gran Circo, el próximo 15 de septiembre.

Checo Pérez, el único dos veces ganador en Bakú. (Foto: Fórmula 1)

