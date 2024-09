Riquelme decidió qué técnico interino se hará cargo de Boca tras la renuncia de Martínez

Luego de la renuncia de Diego Martínez como director técnico de Boca, tras la caída sufrida con Belgrano de Córdoba, Juan Román Riquelme decidió que Mariano Herrón se haga cargo del plantel de manera interina. El plantel volvió a Buenos Aires en la madrugada del domingo, tendrá libre durante el día, por lo que el reencuentro será el lunes.

La palabra de Román tras la renuncia de Martínez

La intención es que el DT de la Reserva asuma el mando del equipo hasta que la directiva designe al sucesor. Lo ocurrido fue un duro golpe y Juan Román Riquelme habló una vez que el DT anunció que no seguía: “Lo más importante es mandar a los hinchas un abrazo, pedirles disculpas porque el equipo no está compitiendo como lo tiene que hacer y hay que mirar para adelante“.

“Que miren de otra manera, que quieran trasladar algo diferente o que parece que estamos en una guerra, no; yo no lo vivo así. Trato de ser claro y sincero, es un deporte y no estamos compitiendo. Entre todos vamos a salir de esto", agregó el presidente.

Para cerrar, expresó: "Teníamos la ilusión de hacerlo bien, de conseguir un triunfo, no se jugó bien. Eso es lo que más duele. Por eso las disculpas al hincha. Debemos mirar para adentro y tragar saliva". Los próximos días serán de muchos rumores, ya que en carpeta existen nombres importantes y querrán definir cuanto antes al nuevo entrenador.

El próximo compromiso de Boca en la Liga Profesional será el domingo 6 de octubre, en La Bombonera, ante Argentinos Juniors y todavía no tiene fecha el duelo de cuartos de final de la Copa Argentina con Gimnasia de La Plata.