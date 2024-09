Los dos referentes que no jugarían más en Boca tras la renuncia de Diego Martínez

Diego Martínez no logró aprovechar la última vida que le dieron luego de la caída ante River en la Bombonera. Boca Juniors dio una muy pálida imagen este sábado en Córdoba y sufrió una nueva derrota, 2-0 frente a Belgrano por la fecha 16, tras la cual el Gigoló decidió darle fin a su ciclo como DT del cuadro azul y oro y anunció su renuncia en la conferencia de prensa post partido

Con Mariano Herrón como interino, el club ya está buscando un nuevo entrenador para hacerse cargo del equipo en este último tramo de la temporada, a la que aún le quedan 11 partidos de la Liga Profesional y la definición de la Copa Argentina. Igualmente, venga quien venga, desde la dirigencia ya habrían tomado algunas decisiones terminantes acerca de algunos importantes jugadores del plantel.

Pol Fernández no jugará más en Boca. (Foto: @polfernandezz)

Uno de ellos es Pol Fernández, quien no jugó ante el Pirata el último día y no volvería a hacerlo en el Xeneize en lo que queda del año por determinación del Consejo de Fútbol. El volante de 32 años (próximo a cumplir 33 este 11 de octubre), había decidido no renovar su contrato (finaliza en diciembre) y ya tiene un preacuerdo con Fortaleza para sumarse en 2025.

Tras conocerse esto hace algunos meses, y a pesar de tratarse de un referente, su relación con la hinchada comenzó a fluctuar y llegó a ser muy discutido durante algunos momentos. Si bien había logrado mejorar un poco el clima a base de buenos rendimientos, su mal desempeño en el Superclásico hizo que se viniera todo abajo y los fanáticos lo despidieron con silbidos.

El futuro de Chiquito Romero en Boca es incierto. (Foto: EFE)

En una situación similar se encuentra Sergio Romero. Él también venía muy resistido luego de sus flojas actuaciones en las últimas fechas y todo se terminó de romper luego de la derrota como local ante River y su pelea con los hinchas en la tribuna. Esta reacción desembocó en que el Consejo le aplicara una sanción de dos encuentros sin poder ser convocado (ya cumplió uno de dos). De todos modos, pasado ese lapso, es muy difícil que logre volver a recuperar su lugar en el once inicial, ya que los planes de Boca son que Leandro Brey logre establecerse como titular, sobre todo de cara al 2025. El futuro de Chiquito en el club es más que incierto.