La picante frase de Cavani sobre la relación del plantel con Diego Martínez: “Más allá de que puedan haber…”

Boca Juniors sufrió un nuevo traspié y le dio el último motivo a Diego Martínez para renunciar a su cargo de entrenador, lo que terminó por confirmar este sábado en conferencia de prensa tras la caída como visitante ante Belgrano por 2 a 0.

Edinson Cavani uno de los pocos referentes que saltó al campo de juego este sábado en medio del cimbronazo que dejó la el partido ante River en la Bombonera, fue el primero y único en brindar declaraciones tras la derrota pero antes de conocer la decisión que ya había tomado el entrenador, que se marchó rápido a los vestuarios.

El delantero habló ni bien concluyó el encuentro y asumió la responsabilidad de la derrota. Además, dejó en claro que la relación con quien ahora es su exentrenador, era buena.

La declaración de Cavani apenas cerró el partido

"Mucha bronca porque es un momento difícil. Por ahí no se vienen dando los resultados, no estamos encontrando un buen funcionamiento. En el fútbol existen estas cosas y no hay mucha receta, hay que laburar, agachar la cabeza, meterle todos los días. Ser consciente del momento que se está viviendo y de lo que significa eso. Hay que felicitar al otro equipo porque hizo un buen partido y a darle para adelante, laburar y reflexionar, corregir y apostar a lo que viene", señaló.

Luego fue consultado por el vínculo con Martínez, sobre quien también soltó una llamativa frase: "El trato es con el respeto que se le tiene que tener a un entrenador. Él es el que manda y nosotros lo tenemos que respetar, más allá de que puedan haber cosas que estén bien o mal. Nosotros tenemos que colaborar para estar cada uno al 100% y poder cumplir cuando nos hacen jugar. El trato con él ha sido desde el primer día muy bueno y será así hasta el último día en el que esté acá".

Finalmente, Cavani dejó pautas sobre cómo debe hacer Boca para salir de este momento: "Esto hay que sacarlo todos juntos y no hay mucho misterio, no hay que darle mucha vuelta a la cosa. Somos responsables de este momento que estamos viviendo y también somos conscientes de que no hay muchas recetas, solo el trabajo, el sacrificio, la humildad y darle para adelante".