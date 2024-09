La defensa de Martino cuando le preguntaron si Messi bajó el rendimiento de Inter Miami: "Tenemos que modificar..."

Lionel Messi marcó un golazo este sábado a la noche que, lamentablemente, no le alcanzó a Inter Miami para quedarse con los 3 puntos. Fue una igualdad 1-1 como local ante Charlotte FC que igualmente le permite mantenerse en el primer puesto de la Conferencia Este y de toda la MLS a falta de tres fechas con 65 puntos. Ya clasificados a los playoffs y a la Concachampions 2025, es difícil pensar en un mejor presente para el cuadro del sur de Florida, que está teniendo una temporada de ensueño.

Sin embargo, tras los resultados recientes (acumulan tres empates consecutivos) comenzaron a despertar algunos murmullos sobre si el regreso de la Pulga tras la Copa América y la recuperación de su lesión no afectaron el rendimiento del equipo, puesto que en las 10 fechas previas a su vuelta habían sumado nada menos que 9 victorias. Esto mismo le preguntaron a Gerardo Martino en conferencia de prensa, quien debió esbozar una defensa ante el insólito cuestionamiento.

A Martino le preguntaron si la vuelta de Messi le bajó el rendimiento a Inter

"La realidad es que nosotros tenemos que modificar el esquema y eso siempre representa volver a recuperar funcionamiento con este esquema. Siempre representa un desafío. Y sobre todo, tratando de encontrar ese funcionamiento en momentos clave de la temporada. Cuando un equipo como Inter junta 65 puntos, sólo perdió cuatro partidos en el año y, comparando con temporadas anteriores, nosotros deberíamos decir o pensar en todo lo bueno que ha podido hacer Inter en todo este tiempo. En la recuperación y sobre todo en la forma...", comenzó a responder el Tata.

A continuación, realizó un balance entre el presente de las Garzas y las campañas anteriores: "Si nosotros empatábamos el año pasado un partido de local o un partido de visitante, nadie iba a reclamar. En cambio, ahora nosotros empatamos un partido, en este caso ya son tres, pero siempre hay un reclamo constante porque un equipo que ha revertido la imagen. De un equipo que habitualmente perdía, ahora somos un equipo que habitualmente ganamos", resaltó.

Por último, Martino hizo una reflexión final: "Nosotros sabemos esto y además trabajamos para revertir esta imagen que se tenía del equipo. Y tratar de volver a trabajar con esquemas diferentes, producto de jugadores que van a la Selección, que vuelven. Que se lesionan, que vuelven. No es que cuando vuelven todos tenemos 20 días para trabajar. Y así todo, yo creo que de los últimos cuatro partidos desde Philadelphia para acá, en cuanto al deseo de ir a ganar el partido y a la búsqueda hasta la última pelota, el partido que más me dejó conforme es el de esta noche", concluyó, dejando en claro que Messi no es perjudicial para el Inter Miami ni mucho menos.