El tremendo palito del Cholo Simeone a los jugadores del Real Madrid tras el clásico: "Hay que tener cuidado con..."

Fue un derby picante. El Atlético de Madrid del Cholo Simeone igualó 1-1 ante Real Madrid por la liga española en un encuentro que estuvo signado por una demora de más de 20 minutos por incidentes que se desataron tras el primer gol del partido, del brasilero Eder Militao, para el conjunto Merengue.

La popular del Atlético de Madrid en el Civitas Metropolitano, que ya venía cantando contra el arquero Thibaut Courtois -ex Colchonero-, comenzó a arrojarle encendedores (mecheros) al arquero. Tras una advertencia de la voz del estadio, arrojaron otro, y luego un tercero y la situación no se calmó ni aún con la intervención de Koke, del Cholo Simeone y de Josema Giménez, que se acercaron a pedir calma.

La situación causó repudio por parte del Real Madrid, que luego sufrió el empate por el gol de Ángel Correa. Simeone fue consultado por estos incidentes y las protestas de la gente merengue en conferencia de prensa y tras compartir el repudio, soltó un palito para algunos jugadores visitantes.

La declaración del Cholo Simeone tras el clásico

"Mi opinión es que la gente que ha cometido incidentes que el club los sancione. Esta gente no la necesitamos. Necesitamos a la gente que nos acompaña y nos apoya. Éstos perjudican al club, pero cuidado, eso no justifica el generar situaciones que generamos los protagonistas. Los protagonistas podemos ayudar a que las cosas no sucedan. Se debe sancionar a los que hacen incidentes y al que provoca. Se ve claramente cuando Courtois carga a la gente y se ríe", sostuvo.

"Hay que tener cuidado con los que cargamos a la gente y no pasa nada. Insisto en que eso no justifica lo que sucede después, pero los protagonistas, y me incluyo yo, tenemos mucho que decir. Hay que sancionar a los que tiran los mecheros y a los que cargan a los aficionados", añadió Simeone.

"Insisto. La gente que ha cometido esos incidentes el club tiene que sancionarles. Eso no justifica el generar las situaciones que generamos los protagonistas. Como no te sancionan, te permites hacer cualquier cosa. Lo que ha sucedido no debe de pasar, pero a Courtois también le tiraron mecheros en el Bernabéu cuando era portero del Atlético. El club deber ser el primero que no debe de permitir esto, pero nosotros no somos víctimas. Si cargamos puede haber una reacción. No se puede permitir esto tampoco. Hay que sancionar cuando provocan Simeone, Messi, Courtois, Vinicius, Griezmann o el que sea. Se ve claramente que Courtois carga cuando se ríe", cerró el entrenador argentino.