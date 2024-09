El lamento de Nacho Fernández tras la derrota de River que lo aleja de la cima: "Quedamos lejos, pero..."

River sabía que tenía un partido incómodo en el Monumental ante Talleres de Córdoba. Era el primero de local tras la clasificación a las semifinales de Copa Libertadores y el triunfo en el clásico. Se presentaba como una fiesta, pero había una gran responsabilidad: ganar para no alejarse de la pelea del campeonato.

En el primer tiempo River no tuvo un gran rendimiento. Le anotaron un gol y le costó hacer su juego. En el segundo se recuperó y atacó por todos los frentes del ataque, pero los intentos se dilapidaron entre la falta de precisión y la actuación soberbia de Herrera. Una de las claras estuvo en los pies de Nacho Fernández, pero el remate se estrelló en el travesaño.

El lamento de Nacho Fernández tras la derrota

El propio Fernández habló sobre el final del encuentro y se refirió al inmerecimiento de la derrota. "Lógicamente que no es justo el resultado. Creo que habíamos arrancado los primeros minutos bien y después ellos se encontraron con un gol que nos desacomodó y nos desordenamos un poco. En el segundo tiempo lo fuimos a buscar, generamos muchas situaciones, pero no pudimos empatar. Una lástima porque creo que generamos las chances para empatarlo y hasta darlo vuelta, pero no se pudo", expresó.

"Sí creo que en el segundo tiempo tuvimos más la pelota y llegamos, lo buscamos por el costado. Tuvimos nuestras situaciones y no pudimos concretarlas. Nos quedamos con un sabor amargo porque obviamente queríamos los tres puntos para acercarnos a la punta", agregó el volante.

Por último, Nacho Fernández se refirió a si River se fue despidiendo de la lucha por el torneo con esta derrota, que lo deja a 9 unidades del líder Vélez. "Quedamos lejos pero tenemos que seguir peleando. Tratar de mejorar el funcionamiento, como lo hicimos en el segundo tiempo. Trataremos de hacer lo mejor posible para llegar con chances a la última fecha", sentenció.