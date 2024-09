Sonríe Gallardo: las dos buenas noticias que recibió River a horas de recibir a Talleres

River Plate viene teniendo unas semanas soñadas ("mágicas") tras el retorno a la actividad luego del parate por Eliminatorias, mini pretemporada en Pilar mediante. Lo que comenzó con una contundente victoria 4-1 ante Atlético Tucumán (con la que cortó una larga seguidilla de empates consecutivos) continuó con el triunfo en el Superclásico con suplentes en la Bombonera y el pasaje a semifinales de la Copa Libertadores.

Si bien aún se encuentra lejos del primer puesto en la Liga Profesional (con 24 puntos, está 7° a 9 de Vélez), quiere estirar la buena racha y permitirse soñar con pelear el campeonato. Este domingo recibirá a Talleres desde las 18.15 por la fecha 16, duelo para el que Marcelo Gallardo puede permitirse sonreír puesto que finalmente podrá contar con dos jugadores que habían quedado tocados luego del partido contra Colo Colo.

Meza pudo reincorporarse a los entrenamientos del equipo. (Foto: @maximeza7)

Uno de ellos es Maxi Meza, quien ya se había perdido el duelo contra Boca por una fatiga muscular que le había quedado tras el partido de ida en Chile. Para la revancha volvió a estar disponible, pero asustó a todos cuando se torció el tobillo en un disparo al arco fallido. Al parecer, al volver a los entrenamientos no sintió mayores dolores y pudo reincorporarse con normalidad a la par de sus compañeros.

Kranevitter también realizó las prácticas con normalidad. (Foto: @mkranevitter5)

El otro es Matías Kranevitter, quien debió abandonar el último encuentro ante el Cacique a falta de 21 minutos con una notoria dolencia muscular. Tanto él como el ex Independiente recibieron el visto bueno del cuerpo médico tras realizar los estudios correspondientes para realizar las prácticas con normalidad con el resto del plantel de River.

De este modo, Gallardo tendrá a ambos volantes a disposición para el compromiso ante la T, aunque no es seguro que ninguno de los dos vaya a ir de arranque. El Muñeco deberá evaluar hasta el último momento para decidir si los pone o no en el once inicial, sobre todo teniendo en cuenta que los equipos de Alexander Medina suelden destacarse por su intensidad en el mediocampo.