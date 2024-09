Diego Martínez borró a un convocado de Boca a último momento y no jugará más en el club

Boca Juniors se encuentra en un momento muy particular. En un 2024 sin Libertadores, aún no logra meterse en puestos de clasificación para la edición 2025, quedó eliminado en una competencia de segundo orden (para sus pretensiones e historia) como la Sudamericana en octavos de final, y a falta de 12 fechas pareciera ya no tener chances de seguir peleando por el campeonato de la Liga Profesional, 11° con 21 puntos, 12 menos que el puntero Vélez.

Diego Martínez, cuya continuidad quedó en un estado condicional tras las últimas dos derrotas contra Racing en Avellaneda y contra River en la Bombonera, se juega todo este sábado en Córdoba ante Belgrano por la fecha 16. Sabiendo que necesita cambiar el rumbo del equipo de manera urgente, en la semana se dispuso a tomar decisiones muy fuertes, como sacar del once titular a referentes como Marcos Rojo y Pol Fernández, así como empezar a limpiar el plantel.

Juan Ramírez no volverá a jugar en Boca. (Foto: @juan_ramirez.11)

En ese sentido, ya hay un nombre que se sabe que quedará apartado y no volverá a ser tenido en cuenta por el resto de la temporada: Juan Ramírez. El Gigoló lo había incluido en un principio en la nómina de concentrados para enfrentar al Pirata, pero finalmente decidió sacarlo de la lista y llamar en su lugar al juvenil Joaquín Ruiz.

Lo cierto es que la última vez que el volante de 31 años fue convocado fue el pasado 7 de septiembre por Copa Argentina contra Talleres (duelo en el que no entró), mientras que la última vez que jugó fue hace más de dos meses, el 17 de julio contra Independiente del Valle por la Sudamericana. En aquella oportunidad ingresó en el segundo tiempo y apenas disputó poco más de media hora, en un compromiso en el que Boca no pudo contar ni con los refuerzos del mercado de invierno (por el retraso en la presentación de la lista de buena fe) ni los jugadores que estaban compitiendo en los Juegos Olímpicos.

Ramírez llegó al club a mediados de 2021 y vistió la camiseta azul y oro en 92 oportunidades, con 2 goles convertidos y 4 asistencias. Sus números en este 2024 son lapidarios: apenas sumó 151 minutos repartidos en cuatro encuentros distintos, dejando bien en claro que en ningún momento estuvo en los planes de Martínez. Ya sin ventanas para ser fichado por otro equipo hasta enero de 2025, lo único que le queda hasta fin de año es seguir entrenando de manera diferenciada hasta que finalice su contrato.