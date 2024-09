Boca y Diego Martínez juegan mucho más que un partido ante Belgrano en Córdoba: hora y cómo verlo en vivo

Boca jugará este sábado ante Belgrano, en Córdoba, con la obligación de sumar de a tres tras la derrota en el Superclásico, por el marco de la decimosexta fecha de la Liga Profesional de Fútbol. La cita será este sábado a las 20 y el árbitro del encuentro será Nazareno Arasa, mientras que en el VAR acompañará Silvio Trucco. La transmisión estará a cargo de TNT Sports.

Boca llega al encuentro tras caer 1-0 ante River en la Bombonera, acumula 21 puntos y se encuentra en el undécimo puesto. Para este compromiso, Diego Martínez realizará muchas modificaciones, algunas obligadas, en relación al encuentro ante el Millonario de la decimoquinta fecha de la Liga Profesional.

En el arco, Sergio Romero no será titular de Boca por, al menos, este partido y el siguiente frente a Argentinos Juniors debido a una suspensión tras pelearse con un hincha luego del clásico. Su lugar lo ocupará el ex Los Andes, Leandro Brey. Cristian Lema no estará presente tras ser expulsado por una doble amarilla en la Bombonera y Nicolás Figal sería quien iría en su reemplazo.

Otras dos bajas serán las de Luis Advíncula, después de sufrir una molestia en el tendón de Aquiles, y Marcos Rojo, que no fue convocado debido a su bajo rendimiento y dolores musculares, a lo que ingresaran Juan Barinaga y Aaron Anselmino. Por último, en el mediocampo, Guillermo Fernández no sería titular tampoco y en su lugar podría ingresar Milton Delgado o Tomás Belmonte.

Belgrano, por su parte, suma la misma cantidad de puntos que Boca (21 unidades) y se encuentra un puesto por debajo, en el duodécimo, debido a la diferencia de goles a favor que tiene. Los dirigidos por Juan Cruz Real vienen de golear por 4-2 a Atlético Tucumán en condición de visitante. El entrenador del equipo cordobés no realizaría cambios en relación al once que le ganó al "Decano" en la fecha pasada.

Probable formaciones

Belgrano: Juan Espínola; Alejandro Rébola, Aníbal Leguizamón, Rafael Delgado; Gabriel Compagnucci, Facundo Quignón, Esteban Rolón, Juan Velázquez; Francisco Metilli; Franco Jara y Nicolás Fernández. DT: Juan Cruz Real.

Boca: Leandro Brey; Juan Barinaga, Nicolás Figal, Aaron Anselmino, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Cristian Medina, Ignacio Miramón, Kevin Zenón; Miguel Merentiel y Edinson Cavani. DT: Diego Martínez.