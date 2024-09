Un ex piloto de Fórmula 1 se rindió ante Franco Colapinto: “Nunca nadie me sorprendió tanto”

Los elogios hacia Franco Colapinto siguen apareciendo y quien quedó totalmente eclipsado por su nivel fue Jolyon Palmer, quien compitió en la Fórmula 1 en la temporada 2026 con el equipo Renault. El ahora comentarista de la máxima, se mostró sorprendido por la tarea realizada y también por su impactante irrupción en la categoría.

"Nunca nadie me sorprendió tanto. A lo largo de tres carreras muy diferentes, Colapinto demostró que su rendimiento en la Fórmula 1 en Monza no fue un éxito pasajero. No puedo enfatizar lo impresionante que ha sido este inicio de tres carreras para un piloto que nadie esperaba que estuviera en la Fórmula 1 este año", expresó el británico.

Jolyon Palmer llenó de elogios a Colapinto.

Que luego, agregó: "No creo que haya visto nunca a alguien que me sorprendiera tanto como Colapinto con el nivel de sus primeras actuaciones y la lógica dice que debe estar asegurando su futuro en el deporte. Después del impresionante debut de Colapinto en Monza, dije que Bakú y Singapur serían desafíos más difíciles y mejores pruebas para el piloto novato, y ahora digo que ha sobresalido notablemente".

"Franco demostró que no sólo tiene velocidad, sino que también es capaz de mantenerla a lo largo de una vuelta larga y técnica. Igualó increíblemente bien el ritmo de una vuelta de Albon, incluso superándolo en la clasificación de Bakú. En Singapur, aunque su salida no fue realmente excelente, su primera maniobra en curva fue brillante", dijo sobre la largada.

En la misma línea, explicó: "Fue una maniobra perfectamente medida. Logró detener el coche en el vértice, no desviarse y ganó todas esas posiciones, para gran frustración de la pareja de Williams del año próximo, Carlos Sainz y Albon, que perdieron".