El DT de Flamengo se peleó con un periodista en el vestuario tras la eliminación ante Peñarol: “Yo no tengo la bola de…”

La eliminación de la Copa Libertadores a mano de Peñarol, generó mucho malestar en Flamengo. En la ida cayó por la mínima, en Brasil, y anoche no pudo igualar la serie pese a ser superior a su rival durante gran parte del partido. Esto causó que la rueda de prensa post partido fuera tensa y Tité terminó cruzándose con un periodista.

El cruce con el periodista

El cronista, Gabriel Reis, le recriminó no haber cumplido una supuesta promesa hecha por el entrenador y no se lo guardó. Según él, Tité había prometido que harían un gol en la vuelta, aunque el entrenador respondió: "Yo no lo prometí, lo proyecté, no tengo la bola de cristal, no soy futurólogo”.

"¿Prometí que marcaríamos un gol o lo proyecté? ¡Lo proyecté! Me exigen y tienen todo el derecho, pero no prometí un gol. No soy un futurista. Teníamos que hacerlo. Crear y marcar un gol, pero la promesa no existía", agregó cuando los ánimos comenzaron a tranquilizarse.

Flamengo era uno de los grandes candidatos a quedarse con la Copa Libertadores y la inesperada eliminación seguramente traerá algunas consecuencias dentro del plantel. El próximo domingo será local de Paranaense, por lo que el termómetro del público marcará el clima que tendrá el encuentro.