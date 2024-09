Aquino reveló cuál es la clave del presente de Vélez tras le pase a semifinales: "Nos hicimos muy fuerte como..."

Que hoy Vélez sea considerado el mejor equipo del fútbol argentino, por ser el líder de la Liga Profesional y estar en las semifinales de la Copa Argentina -clasificó este viernes al vencer a Independiente-, gran parte de la responsabilidad la tiene los picos de rendimiento de sus jugadores. Uno de ellos es Claudio Aquino, quien no solo se erige como el mejor jugador del torneo doméstico sino también empieza a ser pretendido por varios equipos.

Este viernes fue quien marcó el gol de Vélez en la victoria por los cuartos de final de la Copa Argentina para el pase ante Independiente. Tras el triunfo, mostró su alegría: "Hoy pudimos darle un pase a semifinales al equipo. Contento por eso, creo que estamos haciendo las cosas bien y lo estamos reflejando en la cancha".

Las declaraciones de Aquino en Vélez

El tanto llegó de la mano de un penal, que Aquino ejecutó pero Rodrigo Rey tapó. En el rebote no perdonó. "Sí, Rodri me atajó bien pero por suerte me quedó el rebote a mí y pude convertir. Como te dije antes, lo pudimos ganar que para nosotros era importante. Contento por la victoria y por poder clasificar", agregó.

Luego, le preguntaron si considera que este momento es el mejor de su carrera, que cuenta justamente con un paso por el Rojo. "Sí, obvio. Estoy viviendo un momento muy lindo, hermoso. La gente, mis compañeros, el cuerpo técnico y la gente del club me tratan muy bien y me lo hacen saber. Estoy contento, más que nada por el rendimiento del equipo. Creo que es hoy todos estamos bien, los que estamos jugando, los que entran de suplentes y los que por ahí no les toca estar. Es un grupo muy fuerte, muy unido. Lo estamos demostrando dentro de la cancha", reconoció.

Sobre cuál es la clave del presente de Vélez, Aquino se refirió a la solidaridad del grupo: "Claramente no hay egos. Hoy me tocó patear el penal a mí, Brian lo patea algunas veces. Lo pateó Pelo también. Creo que en ese sentido estamos bien, nos hicimos muy fuerte como grupo".

Por último, le dio parte de la responsabilidad a al DT Gustavo Quinteros y su equipo de trabajo: "Es un cuerpo técnico con mucha experiencia que trabaja muy bien, están en el día a día en todos los detalles. Creo que se nota en el equipo la mano de él. También es mérito de ellos".