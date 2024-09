El ex River que disparó contra Demichelis: “Me molestó lo que hizo, pensé que me iba a bancar”

La historia de Tomás Lecanda es particular. Luego de tener muy buenas actuaciones en la Reserva de River, el defensor central debutó en Primera en un insólito contexto. A mediados de mayo del 2022, cuando el plantel contaba con 15 casos positivos de coronavirus, fue titular en el histórico triunfo del Millonario ante Independiente Santa Fe por Copa Libertadores. El mismo día que Enzo Pérez se calzó el buzo de arquero.

Después de eso se fue a préstamo y pasó por Barracas Central, Aldosivi, Argentinos Juniors y Tigre en el fútbol argentino. Actualmente se encuentra jugando para el Imbabura de Ecuador. Entre medio, pasó dos veces por el quirófano tras una rotura de ligamento cruzados.

Tomás Lecanda ganó dos títulos con la camiseta de River.

En las últimas horas el futbolista, que pensó en colgar los botines, habló con el diario deportivo Olé y se refirió a su salida del club de sus amores. "Me llamó Gallardo para decirme que tenía que salir a préstamo. Él sentía que yo tenía que jugar en Primera porque la Reserva ya me quedaba chica, pero que iban a llegar Mammana y González Pirez por lo que no iba a poder contar conmigo", comenzó.

Luego de vestir los colores de Barracas y Aldosivi, Lecanda volvió a River para la primera pretemporada de Martín Demichelis: "Cuando volví a River, Demichelis me dijo que se iban de pretemporada a San Luis con los jugadores que iba a necesitar, pero que yo no estaba en sus prioridades. Más allá de que me dijo que no me iba a tener en cuenta, un par de días antes de la pretemporada nos hicieron los exámenes atléticos a todos".

Lecanda debutó con 19 años en la primera de River.

"Mis resultados fueron muy buenos, al punto que Demichelis quedó sorprendido y me dijo que me olvidara de lo que me había dicho porque iba a ir a la pretemporada. Cuando arrancamos a entrenar me puso de ejemplo delante de todo el plantel, diciéndome que me había ganado el lugar. Finalmente, ese mismo día me rompí la rodilla. Lo fui a marcar a Palavecino, escuché un ruido y se me empezó a salir la rodilla de lugar. Un par de minutos después me tiré al piso y Pedro Hansing me dijo que me había roto", completó el futbolista.

Sobre sus sensaciones tras la recuperación, Lecanda finalizó: "En ese momento me acuerdo de que lo único que pensaba era lo injusto que había sido el fútbol: no me fui de vacaciones, me gané mi lugar y me terminé rompiendo. Hice la rehabilitación con Bombicino, volví a hacer fútbol y Demichelis me dijo que no me iba a tener en cuenta por lo que iba a tener que buscar club".

"Me molestó porque pensé que me iba a bancar hasta fin de año por todo lo que había dicho en la pretemporada y lo que me había pasado. Hay cosas que no puedo controlar, si el DT no me quiere tener en cuenta, ya está. De hecho le pedí que me dejara jugar un par de partidos en Reserva para mostrarme antes del mercado de pases y no me dejó", sentenció el hombre de 22 años.