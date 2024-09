Cuatro Champions y un Mundial: la tremenda carrera de Raphaël Varane, que anunció su retiro con solo 31 años

La noticia tomó por sorpresa a muchos. Por tratarse de un jugador de 31 años, porque parecía que aún tenía mucho para darle al fútbol y porque, aunque ya había ganado casi todo, no había motivos para pensar en su retiro. Pero Raphaël Varane pateó el tablero y anunció mediante sus redes sociales que su etapa como futbolista profesional llegaba a su fin. Fueron 15 temporadas plagadas de éxitos que lo convirtieron en una leyenda del Real Madrid y de la Selección de Francia, pero que acabaron con problemas físicos que forzaron al galo a la drástica decisión.

“Dicen que las cosas buenas deben tener un final. En mi carrera he asumido muchos retos, me he levantado una y otra vez, se suponía que era imposible. Emociones increíbles, momentos especiales y recuerdos que durarán toda la vida. Reflexionando sobre estos momentos, anuncio con inmenso orgullo y satisfacción mi retirada del deporte que todos amamos”, empezó su carta en Instagram. Varane recién había llegado al Como de Italia que dirige Cesc Fábregas, pero se había lesionado la rodilla en su primer partido, ante Sampdoria por Copa Italia. Su lesión hizo que el francés no fuera inscrito para la temporada 2024-25 de la Serie A. Y, antes de que fuese muy tarde, Varane decidió poner un broche de oro.

“No me arrepiento de nada, no cambiaría nada. He ganado más de lo que podría haber soñado, pero más allá de los elogios y los trofeos, estoy orgulloso de haber mantenido mis principios de sinceridad y de haber intentado dejar todas las cosas mejor de lo que las encontré. Espero haberlos hecho sentir orgullosos”, escribió Varane, antes de agradecerles a compañeros, entrenadores, fanáticos, clubes… y al “fútbol”. Cristiano Ronaldo, Vinícius Jr. y Virgil van Dijk fueron solo algunos de los que le enviaron un mensaje de apoyo. El Real Madrid, donde se erigió como referente, no tardó en hacerle llegar su afecto: “Raphael Varane permanecerá para siempre en el corazón de todos los madridistas como uno de los grandes centrales de la historia del Real Madrid y por representar siempre los valores de nuestro club. Le deseamos mucha suerte a él y a toda su familia en esta nueva etapa de su vida”.

Un joven Varane llamó la atención del Madrid con solo 17 años. (Foto: @raphaelvarane)

Una carrera plagada de trofeos

Raphael Varane debutó en el Lens, por la Ligue 1 de su país, con solo 17 años. Su elegancia, criterio y lectura le alcanzaron para que después de solo 24 partidos lo comprara un grande de Europa, el Real Madrid. En la Casa Blanca fue de menor a mayor, claro; llegó con 18 años. A lo largo de 10 temporadas fue consolidándose como titular y luego como uno de los mejores zagueros del mundo, haciendo dupla con el mítico Sergio Ramos. Varane levantó en el Real Madrid 18 trofeos: 3 Ligas de España, 3 Supercopa de España, 1 Copa del Rey, 4 UEFA Champions League, 4 Mundiales de Clubes y 3 Supercopa de Europa. Un currículum envidiable para cualquier mortal.

El 2018 fue especial para él, porque además de conseguir la Champions con el Merengue levantó el título más importante a nivel selecciones. Francia fue campeona del Mundial de Rusia 2018 con Varane como baluarte y referente, aunque el capitán fuera el arquero Hugo Lloris y los rostros más reputados, Antoine Griezmann y Kylian Mbappé. Con su país, el zaguero además fue campeón de la Nations League 2021. Tras una década vestido de blanco en la que llegó a ser elegido el 7º mejor jugador del mundo (en 2018, en la votación al Balón de Oro), en 2021 Raphaël Varane se mudó a la mejor liga del mundo. Pero en el Manchester United de la Premier League las lesiones empezaron a acecharlo y por eso no jugó más de 95 partidos en tres años. Aunque cada vez que lo hacía demostraba su jerarquía, la rodilla, el tobillo, los isquiotibiales y hasta dos infecciones de Covid-19 no lo dejaban en paz.

Varane ganó todo a nivel clubes y también selección; aquí, en Rusia 2018 (Foto: @raphaelvarane)

Frustrado por sus malestares, Varane puso fin a su etapa en los Diablos Rojos hace unos meses y fue traspasado al Como de Italia, recién ascendido a la Serie A. Pero la lesión sufrida en su debut apresuró sus planes. Ya se había retirado de su selección luego del Mundial de Qatar 2022, pero parecía que aún le quedaba agua en el tanque. Lo cierto es que el 25 de septiembre de 2024, con más títulos que temporadas como profesional (es el 20º jugador con más trofeos internacionales en la historia del fútbol -13-), y agobiado por tantos problemas físicos, Raphaël Varane anunció que se retira del fútbol. Ganó todos los títulos que sueña cualquier futbolista e hizo historia en un gigante, el Real Madrid. Pero, como él mismo dijo, “las cosas buenas deben tener un final”.