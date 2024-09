Un expiloto argentino de la F1 fue contundente sobre Colapinto: “Me sorprendió lo atrevido que es”

La tarea realizada por Franco Colapinto en los Grandes Premios de Monza, Azerbaiyán y Singapur, ha generado un sinfín de reacciones de parte de personalidades importantes vinculadas con el automovilismo argentino e internacional. En este caso fue Miguel Ángel Guerra, que corrió en la Fórmula 1 durante la temporada 1981, quien lo llenó de elogios.

Los elogios de Guerra

Al ser consultado sobre qué fue lo más le llamó la atención, fue contundente: "Lo atrevido que es, en el buen sentido de la palabra. Nos sorprendió a todos quienes estamos en el automovilismo y conocemos. Si a (Logan) Sargeant no lo hubieran echado de Williams, no hubiera tenido la posibilidad. Y si hubiera seguido en Fórmula 2, no hubiera descollado, como lo hace en la F1"

"Pasa, muy de vez en cuando, que aparece un piloto que a mayor velocidad se agranda y este es uno de los casos. Franco está monitoreado hace tiempo por todos los equipos de la F1, porque la F2 es el gran semillero. Más allá de eso, que lo venían mirando por una posible contratación, con lo que acaba de demostrar tiene la butaca mucho más segura que otros", cerró.

El debut de Guerra como piloto de Fórmula 1 fue en el Gran Premio de Estados Unidos de costa oeste el fin de semana del 13, 14 y 15 de marzo de 1981 en el callejero de Long Beach. Tuvo muchos problemas con la dirección del Osella y no logró entrar en los 24 mejores tiempos: quedó 27° y sin poder ser parte de la carrera del domingo.

Luego fue parte del Gran Premio de Brasil, en Jacarepaguá, y el Gran Premio de Argentina, pero tampoco pudo largar la competencia por no ingresar entre los 24 de a clasificación. Donde sí corrió fue en el Gran Premio de San Marino, pero sufrió un accidente que terminó con su sueño de Fórmula 1.