La historia de Claudio Aquino: lo “echaron” de Cerro Porteño, igualó un récord de Messi y hoy es la figura del puntero

Vélez Sarsfield es el líder de la Liga Profesional de Fútbol y continúa haciendo méritos para que así sea. Venció a Estudiantes de La Plata 2-0 con dos goles de Braian Romero por la Fecha 15 y estiró la ventaja respecto de sus escoltas Huracán, Unión y Talleres a seis puntos. El equipo de Gustavo Quinteros ganó 9 de sus últimos 10 partidos, marcó más goles que nadie (29) y brilla, en gran parte, gracias al talento de quien gestiona la pelota en ataque: Claudio Aquino. El mediocampista de 33 años del Fortín tiene una larga carrera en el fútbol local lejos de las luces, igualó una marca de Lionel Messi y hoy se postula como el mejor futbolista del actual certamen.

Con Aquino en el centro, disfrutan los de Liniers de un gran presente. (Foto: @Velez)

Una carrera en Argentina que pasó desapercibida

Claudio Aquino nació en Adrogué, provincia de Buenos Aires, en julio de 1991. Sus primeros pasos con la pelota de fútbol los hizo vestido de Ferro Carril Oeste, equipo en cuyas divisiones juveniles jugó hasta 2009. El 13 de febrero de 2010, en lo que sería derrota 2-1 ante Deportivo Italiano por la Segunda División, Aquino hizo su debut profesional en el equipo que dirigía entonces Dalcio Giovagnoli. Pero no despegó como hubiera deseado. Fueron dos años vestido de verde, hasta que tras 46 partidos y un solo gol pasó a Defensa y Justicia, por donde también pasaría sin pena ni gloria. En 2013 lo compró Godoy Cruz, pudo debutar en la Primera División y mostró un buen nivel.

Por lo que después de 18 meses pasó a Independiente. No trascendió demasiado y desde entonces empezaría en la carrera de Aquino una suerte de meseta futbolística. Tras un gol en 33 partidos con el Rojo, se aventuró en el fútbol brasileño, pero la experiencia no fue lo que esperaba y no pudo jugar más de dos partidos con la camiseta de Fluminense. Entonces regresó en 2016 a Argentina, para representar primero a Belgrano y después a Unión, una temporada a cada uno. Pero ni en el Pirata ni en el Tatengue rindió por encima de las expectativas: jugó solamente 22 partidos en dos años y no anotó goles. Tenía 27 y parecía insospechable el presente que hoy lo agasaja.

La inconducta en Paraguay y la marca de Messi

A mediados de 2018, Claudio Aquino incursionó en el fútbol de Paraguay y fue ahí donde encontró su mejor versión. Recuperó ritmo en Guaraní, salió campeón de la Copa Paraguay, jugó 43 partidos en 2019 y anotó 12 goles y se convirtió en la figura del equipo. No por nada posó sobre él la mirada Cerro Porteño, un grande del país. Aquino pasó al Ciclón del Este y brilló allí entre 2020 y 2023. Levantó dos títulos, se hizo el referente futbolístico, y aportó 31 goles y 32 asistencias en cuatro temporadas. La rompió. Pero todo terminó de mala manera por un encontronazo con el entrenador Diego Gavilán. En un partido ante Sportivo Trinidense, el futbolista, que estaba entre los suplentes, se ofuscó por la tardanza del DT para hacer que ingresara y, según diría Gavilán, cuando quiso hacer el cambio Aquino ya se había sacado la camiseta, puesto nuevamente la pechera y manifestado que no iba a entrar.

La inconducta, pese a las distintas versiones, derivó en la salida de Aquino de Cerro Porteño. Y el oportunista que lo recibió de brazos abiertos fue Vélez. Claudio Aquino regresaba a los 31 años a un fútbol en el que jamás había trascendido, pero con la esperanza de cambiar la historia. Y lo haría. Fue fundamental para que los de Liniers se salvaran del descenso y su pie derecho empezó a ser la gran arma de Vélez para lograr puntos más que necesarios. Fue tanto lo logrado con su botín, que en noviembre de 2023 Aquino igualó un récord de Lionel Messi. Convirtió un golazo de tiro libre ante Argentinos Juniors y marcó así su tercer tanto por esa vía en los últimos tres partidos (le había convertido a Instituto y Talleres). El único que había anotado tres tiros libres consecutivos había sido nada menos que la Pulga, en dos oportunidades, con la camiseta del FC Barcelona: en enero de 2017 (a Athletic Club X2 y Villarreal) y en marzo de 2018 (contra Girona, Las Palmas y Atlético de Madrid).

El 2024 recibió aún mejor a Aquino, que se volvió la gran figura de un Vélez que llegó a la final de la Copa de la Liga en el primer semestre (perdió con Estudiantes), que ahora es líder de la Liga Profesional y que además encabeza la tabla anual que por el momento lo clasifica a la Copa Libertadores 2025. Aquino lleva 7 goles y 3 asistencias en 15 partidos y lo buscó en el último mercado de pases Boca, que estuvo cerca de ejecutar su baja cláusula de salida (1,5 millones de dólares). Pero la figura del Fortín dejó clara su postura: “Le agradecí el interés a Boca, pero yo estoy muy bien en Vélez. No me quería ir mal del club y con la gente, tomé la decisión de no hacer uso de la cláusula de salida. Si ellos querían venderme iba a ser una decisión del club, pero por el cariño con la gente, yo no iba a irme por la cláusula”. Hoy, Vélez se lo agradece. Porque a raíz de esa decisión muchos fanáticos creen que el mejor jugador del fútbol argentino es experto en tiro libres, se llama Claudio Aquino y juega en el Fortín.