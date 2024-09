La figura de Atlético Mineiro que muere por jugar en Boca y enfrentará a River en semis: "Sueño que me llame Román"

Excéntrico y determinante. Deyverson es jerarquía y Gabriel Milito lo disfruta. El delantero campeón de la Copa Libertadores con Palmeiras fue buscado por el Atlético MIneiro para competir en la actual edición de la competencia. Lo recuperaron de Cuiabá y el delantero pagó con goles. Precisamente dos este miércoles, para que el equipo de Belo Horizonte le gane al Fluminense -último campeón- y lo elimine de los cuartos de final.

En semifinales enfrentará a River Plate, un partido que puede ser especial para él teniendo en cuenta su exacerbado fanatismo por Boca Juniors. El delantero no solo es hincha sino que además no ha ocultado, en el pasado, su deseo por jugar en el club que preside Juan Román Riquelme.

El gol de Deyverson en Atlético Mineiro

Hace un tiempo, en octubre del año pasado cuando Boca estaba por enfrentar a Palmeiras -por entonces su reciente exequipo- en semifinales de Libertadores, brindó una entrevista con el medio Olé en la que le preguntaron por su deseo de jugar en el Xeneize.

"Si un día me suena el teléfono y me dicen: 'Deyverson, vení a jugar a Boca'. Pfff.. Me gustaría porque soy un jugador de ir al frente, y veo que Boca tiene mucho de eso. Con todo el respeto que tengo para Cuiabá, club con el que tengo contrato, pero hablo por mi sueño de jugar en Boca", expresó.

Deyverson en sus redes, con la camiseta de Boca y escribiendo "quién sabe algún día".

Sin embargo, no se quedó allí y fue consultado sobre la posibilidad de que lo llame Riquelme. "Uhhh, imaginate. El llamado de míster Riquelme, el mejor junto con Maradona y Messi. Imaginate a Riquelme hablando conmigo, me pondría los pelos de punta. Sueño que me llame. Si me invita unos mates voy sin problema. Es más, si me regala un mate lo dejo en el museo de mi casa y no lo toco más", señaló.

En dicha entrevista contó que su deseo también es jugar un partido como local en la Bombonera. "Tengo muchas ganas. La verdad que le tengo mucho cariño a la Bombonera por Maradona y todo lo que hizo a nivel mundial. También por todos los jugadores que jugaron en Boca: Carlitos Tevez, Cavani, Riquelme… Para mí sería una ilusión jugar en Boca, con Felipe Melo. Los dos juntos", expresó, haciendo alusión al deseo de quien fuera su compañero en Palmeiras. Otro loco con Boca.

Deyverson sabe lo que es ganar la Libertadores. (Foto: @deyverson)

De hecho, confesó qué sentiría si la Bombonera corea su nombre: "Me largo a llorar. Sería un lago de lágrimas. Me daría mucha emoción. Los hinchas de Boca son enamorados del club y eso me encanta, el fútbol necesita de eso".

Deyverson también contó que visitó el estadio cuando vacacionó por Buenos Aires. "A fin del año pasado (2022) fui a Argentina de vacaciones. Conocí Buenos Aires y me encantó, me hizo acordar a Madrid. Es una ciudad muy hermosa. Obviamente visité la Bombonera. Me llamó mucho la atención que cuando entré, había gente que me conocía. Los chicos que trabajaban ahí me conocieron y les pedí una camiseta de Boca con mi número, el nueve, con el sueño de que ojalá pueda jugar en Boca como delantero", reveló.

Por último, el héroe de la clasificación del Atlético Mineiro, de 33 años, confesó qué sentiría en un escenario hipotético de ganar la Libertadores con el Xeneize: "Pfff, te lo juro por Dios, si gano una Libertadores con Boca sería un Deyverson de la hostia. Una locura de la hostia. Imaginate ser campeón de la Libertadores y llegar a la Bombonera con todos los hinchas cantando. Ojalá yo pueda jugar en Boca y ganar la Libertadores.