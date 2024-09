Un exjugador del Real Madrid fulminó a Cristiano Ronaldo: "No sabe jugar al fútbol, su objetivo es..."

Cristiano Ronaldo, a sus 39 años de edad, pareciera no jugar como si estuviera cerca de retirarse. Máximo artillero de la historia, recientemente superó la marca de los 900 goles y actualmente ostenta un total de 902 en su carrera, con la meta de convertirse el primero en llegar a los 1000 de manera oficial. Sin duda se trata de uno de los mejores jugadores de todos los tiempos (para muchos, el mejor).

Sin embargo, más allá de sus increíbles y por lo pronto inigualables estadísticas, hay quienes no lo ven con tan buenos ojos, no se sienten impresionados por sus números y hasta le bajan el precio. Y no se trata únicamente de fanáticos o periodistas, sino de futbolistas, incluidos algunos que supieron vestir la camiseta del Real Madrid, club en el que el Bicho es ídolo absoluto e indiscutido.

Antonio Cassano destrozó a Cristiano Ronaldo. (Foto: @antoniocassano)

Tal es el caso de Antonio Cassano, quien defendió los colores del Merengue entre 2005 y 2007, años en los que jugó apenas 29 partidos, convirtió 4 goles y ganó un título de Liga. Además, fue jugador de la Roma, Milan e Inter y disputó con la Selección de Italia el Mundial 2014 y tres Eurocopas (2004, 2008 y 2012). Ya retirado y a sus 42 años, en el programa italiano Viva el Fútbol, como ya había hecho en otras ocasiones, criticó muy duramente al portugués.

"Cristiano Ronaldo no sabe jugar al fútbol y me importa una mierda que meta 3.000 goles", lanzó sin tapujos el Bambino. A continuación, lo comparó con otro grandes delanteros del último tiempo: "Jugar al futbol... Al futbol jugaron Higuaín, Lewandowski, Benzema, Agüero, Ibrahimovic, Suárez. Ellos si saben jugar al fútbol en equipo, pero Cristiano, ¿su objetivo cuál es? Gol, gol, gol", agregó.

Además, apuntó contra la forma que tiene CR7 de jugar, tildándolo de individualista: "Durante los últimos tres o cuatro años en el Madrid, Cristiano fue delantero centro. Siempre ha sido extremo izquierdo. ¿Quieres ponerlo entre estos atacantes? Los que he mencionado tienen algo en común denominador… Higuaín, Agüero, Lewandowski, Benzema, Ibrahimovic y Luis Suárez supieron jugar con su compañero", sentenció.

No es la primera vez que Cassano se refiere despectivamente a Ronaldo. Tal es así que un una ocasión llegaron a tener un entredicho por mensaje de texto. "Me escribió para decirme que tuviera más respeto por él por lo que había ganado y por los goles que había marcado, pero no tengo miedo de decir la verdad nunca. Yo le respondí diciéndole que viviera tranquilo, relajado y que se fijara en Leo Messi, el mejor de la historia porque le importa un huevo todo y todos y él no me manda mensaje", había contado el italiano en esa oportunidad.